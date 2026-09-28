У центрі Івано-Франківська здають в оренду величезний будинок за "копійки": можна жити разом із тваринами
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Будинок має старий ремонт, але житло прибране
Через можливі обстріли енергетики українці все частіше шукають житло в безпечніших регіонах, зокрема будинки з автономним опаленням. На Івано-Франківщині є варіант за 10 тисяч гривень на місяць.
Як повідомляє Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7" із посиланням на дані OLX, 23% людей найчастіше розглядають Івано-Франківську область як регіон, до якого хотіли б переїхати взимку.
На тлі такого попиту зростає інтерес і до оренди приватних будинків. "Телеграф" знайшов в Івано-Франківську варіант за 10 тисяч гривень на місяць. Площа будинку становить 64 квадратні метри, за даними оголошення на "ЛУН".
Всередині помешкання прибране та вже готове до проживання, однак розраховувати на сучасний ремонт не варто. У будинку старі вікна, шпалери, меблі та побутова техніка. Водночас серед переваг — індивідуальне газове опалення, а також зазначена автономність під час блекаутів: за даними оголошення, опалення та водопостачання працюють.
Будинок мебльований, із варильною панеллю, кондиціонером, душовою кабіною, садом і городом. Також передбачене проживання з домашніми тваринами — дозволяють собак, котів та інших улюбленців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому оренда житла у Павлограді подекуди коштує майже стільки ж, як у Києві.