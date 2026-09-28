У центрі Івано-Франківська здають в оренду величезний будинок за "копійки": можна жити разом із тваринами

Будинок має старий ремонт, але житло прибране

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Через можливі обстріли енергетики українці все частіше шукають житло в безпечніших регіонах, зокрема будинки з автономним опаленням. На Івано-Франківщині є варіант за 10 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7" із посиланням на дані OLX, 23% людей найчастіше розглядають Івано-Франківську область як регіон, до якого хотіли б переїхати взимку.

На тлі такого попиту зростає інтерес і до оренди приватних будинків. "Телеграф" знайшов в Івано-Франківську варіант за 10 тисяч гривень на місяць. Площа будинку становить 64 квадратні метри, за даними оголошення на "ЛУН".

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Всередині помешкання прибране та вже готове до проживання, однак розраховувати на сучасний ремонт не варто. У будинку старі вікна, шпалери, меблі та побутова техніка. Водночас серед переваг — індивідуальне газове опалення, а також зазначена автономність під час блекаутів: за даними оголошення, опалення та водопостачання працюють.

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок в Івано-Франківську здають за 10 тисяч гривень

Будинок мебльований, із варильною панеллю, кондиціонером, душовою кабіною, садом і городом. Також передбачене проживання з домашніми тваринами — дозволяють собак, котів та інших улюбленців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому оренда житла у Павлограді подекуди коштує майже стільки ж, як у Києві.