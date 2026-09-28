Іній у холодильнику з'являється не просто так: одна деталь видає приховану поломку

Помилки в експлуатації призводять до утворення льоду в холодильнику

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Якщо на стінках холодильника з'явився шар інію чи льоду, не варто просто зішкрібати його й чекати, поки ситуація повториться. Намерзання може бути ознакою того, що холодильник працює не зовсім правильно, а з часом це може призвести до серйозніших неполадок.

Як зазначає чеський портал Bydlíme útulne, важливо не лише прибрати налід, а й розібратися, чому він з'являється. В іншому разі холодильник може знову швидко обрости льодом, а техніці може знадобитися ремонт.

Іній на стінках холодильника з'являється через порушення циркуляції повітря та підвищену вологість усередині камери. Найчастіше це відбувається, якщо відшаровується резинка на дверцятах, забито дренажний отвір або полиці перевантажені каструлями та продуктами. Крім того, наростанню льоду сприяє занадто низька температура на термостаті або звичка тримати дверцята відчиненими занадто довго.

Якщо стінки холодильника вкрилися льодом, насамперед його потрібно розморозити й повністю вимити. Для цього добре підходить розчин спиртового оцту. Він не лише ефективно видалить налід, а й дезінфікує поверхні.

Фото згенероване ШІ

Змішайте оцет із водою у співвідношенні 1:1 (наприклад, 250 мл оцту на 250 мл теплої води). Для легкого профілактичного миття достатньо 1–2 столових ложок оцту на 1 літр води .

(наприклад, 250 мл оцту на 250 мл теплої води). Для легкого профілактичного миття достатньо . Перелийте теплий розчин у пульверизатор або змочіть у ньому м'яку губку з мікрофібри. Нанесіть засіб на стінки, полиці та ящики.

Залиште розчин на 5–10 хвилин. Потім обов'язково протріть усі поверхні серветкою, змоченою в чистій воді, і витріть насухо.

Не наносьте оцтовий розчин на гумовий ущільнювач дверцят. Кислота сушить гуму, через що вона втрачає еластичність і розтріскується. Ущільнювач краще промити теплим мильним розчином.

Після миття задню та бічні стінки камери рекомендують тонко змастити гліцерином, щоб іній не зміг знову закріпитися на стінках. Але важливо розуміти: якщо не усунути саму причину — нещільні дверцята, забитий дренаж чи перевантаження полиць, — стінки холодильника згодом знову обледеніють.

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