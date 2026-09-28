Заморожування, оцет чи праска: чим насправді відтирають жуйку з тканини

Зіпсувати одяг жуйкою легко, а ось відпрати його звичайним способом — майже неможливо

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Жуйка, що прилипла до одягу, може зіпсувати улюблену річ, особливо якщо намагатися одразу відіпрати її звичайним способом. Гумка розмазується по тканині, стає ще більш липкою, і прибрати її стає складніше.

Але викидати одяг через таку пляму не варто. Є кілька простих способів видалити жуйку. "Телеграф" ділиться ефективними методами, які допоможуть очистити тканину і не залишити липких слідів.

За кімнатної температури жуйка залишається в’язкою і буквально в’їдається у волокна тканини, тому звичайне прання її не бере. Для її видалення потрібні або перепади температури, або використання кислоти, яка розм’якшить структуру гумки і дозволить акуратно відокремити її від тканини.

Один із найнадійніших варіантів — оцет. Розігрійте чверть склянки оцту, змочіть у ньому ганчірочку і прикладіть до плями. Розм’якшену жуйку легко акуратно зіскребти зубною щіткою або пилочкою для нігтів.

Важливо: Нагрівайте оцет лише в добре провітрюваному приміщенні та уникайте прямого вдихання парів. Будьте обережні під час роботи з гарячою рідиною і попередньо протестуйте її на непомітній ділянці тканини.

Фото згенероване ШІ

Схожий ефект дає занурення забрудненої ділянки в окріп на п’ять хвилин.

Протилежний, "холодний" метод працює не гірше. Для цього потрібно скласти річ у пакет і покласти в морозилку на пару годин. Застигла жуйка після цього відходить від тканини майже цілком. Якщо чекати не хочеться, той самий ефект дають звичайні кубики льоду: ними потрібно потерти забруднення близько 20 хвилин.

А якщо на тканині залишився липкий слід, допомогти може праска. Під і на забруднене місце необхідно покласти папір для випікання і пропрасувати на середньому нагріванні. Клейкі залишки гумки перейдуть на папір.

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