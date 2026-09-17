Хто стоїть за "Блек Аудитом": що відомо про двох можливих організаторів конвертцентру

Обох чоловіків раніше пов’язувала робота у структурах ДФС на Львівщині

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Можливим організаторами "Блек Аудиту" (неофіційна назва конвертаційного центру, через який могли виводити гроші за кордон) можуть бути колишні співробітники податкових та митних органів. "Телеграф" зібрав, що про них відомо.

Історія знову привернула увагу після публікацій в телеграм-каналі "Джокер". В них заявляли про нібито причетність до схеми вже колишнього Генпрокурора Руслана Кравченка. Водночас, правоохоронці не реагують на оприлюднені дані. Деталі у матеріалі "Телеграфу": "Блек Аудит" під захистом? Чому правоохоронці досі не бачать конвертцентр і до чого тут Кравченко.

Імена можливих організаторів схеми Василя Сандула та Євгена Кулібаби називали громадські організації у зверненнях до правоохоронців.

"Блек Аудит". Інфографіка "Телеграфу"

Василь Сандул до 2019 року був посадовцем у Слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, до цього працював у податковій. У власності — одна земельна ділянка. Водночас матиСандула, Ірина Сандул володіє 61 об'єктом нерухомості, серед яких 18 квартир у Львові та області. Її ім'я також згадувалось в журналістських розслідуваннях щодо масштабної схеми із перереєстрацією комунальної нерухомості у Львові. Наразі у власності Ірини Сандул низка компаній.

Інший згаданий колишній посадовець — Євген Кулібаба, своєю чергою, раніше працював у підрозділі ДФС, який займався викриттям правопорушень у митній сфері на Львівщині. У його власності — будинок в Бориспільському районі.

Разом із Сандулом, він був співзасновником компанії ТОВ "Індастріалтаун", яку згодом переписали на особу, на яку відкриті сотні компаній по всій країні. Наразі правоохоронці не звітували про розслідування щодо "Блек Аудиту" та інший ймовірно пов'язаних компаній.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові стався інший скандал — фірма з сумнівною репутацією заробила на тендерах. Поки правоохоронці готувались затримати директора, він втік за кордон.