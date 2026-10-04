Передвигалась в сумерках: в большом городе на камеру попала лесная гостья (видео)

Животному не понравилась роль модели

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В центре Запорожья на камеру попал хищный зверь. Как видно на кадрах, лиса боялась оператора и старалась от него убежать.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал.

Казалось бы, обычное поведение дикого животного, сегодня уже не является привычным. В последнее время все больше лесных обитателей чувствуют себя в областных центрах как дома.

Лиса в центре Запорожья. Фото: Скриншот

Лиса в центре Запорожья. Фото: Скриншот

Увеличение количества диких зверей в больших городах связано с полномасштабной войной, которая длится в Украине с начала 2022 года.

Тогда же в стране была запрещена охота. Это вызвало рост общей численности животных. Немаловажным также является тот факт, что сегодняшнее поколение никогда не видело охотника с ружьем и не воспринимает его как угрозу.

В то же время в прифронтовых регионах людей опасаются не только такие звери как лисы и волки, но даже одичавшие собаки. Это обусловлено противоположным опытом, который они пережили. Зоолог, менеджер проектов "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий, рассказывал "Телеграфу", что ближе к ЛБС собаки боятся людей в форме.

Именно к таким городам относится Запорожье. Кратчайшее расстояние по прямой от областного центра до активной линии фронта или "серой зоны" составляет примерно 12–20 километров в зависимости от направления и конкретного участка.

Ранее в соцсетях обсуждали лиса, который был замечен в Одессе. Животное поселилось среди скал на побережье и, похоже, уже привыкло к соседству с людьми. Животное не боится людей и любит котлеты.