Отопление исчезло на три недели: украинка рассказала, как спасалась от холода

Украинка нашла несколько способов пережить зиму

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Зимой отсутствие отопления может быстро превратить квартиру в холодное помещение, особенно когда за окном сильный мороз. Одна из украинок оказалась в такой ситуации прошлой зимой, когда в ее доме в течение трех недель не было тепла, и нашла несколько способов согреваться даже при температуре -20 градусов на улице.

Своим опытом она поделилась под сообщением другой украинки в соцсети Threads. Пользователь с ником olga_and_honey рассказала, что для обогрева использовала шамотный кирпич, бутылки с горячей водой, электрические обогреватели и электропростынь.

По ее словам, минимальная температура в квартире опускалась до 3 градусов тепла. Химические грелки не помогали надолго, потому что быстро охлаждались, а работать в холодной квартире все равно приходилось.

Когда электроэнергию подавали на два-три часа в день, украинка включала обогреватели, а электропростыней нагревала кровать. Если света не было, использовала шамотный кирпич, который постоянно нагревала на газовой плите. Кирпич помог поднять температуру в квартире — примерно до 11 градусов. В то же время, такой способ требовал постоянного нагрева кирпича на газе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные пластиковые бутылки могут помогать накапливать и сохранять тепло.