Радіонавігація з російським "душком": хто стоїть за компанією "Транзас Україна", що виграє державні тендери

Що пов’язує українську компанію з бізнесом Росії

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Українське ТОВ "Транзас Україна" пов’язане з російською "Группой Транзас" через своїх колишніх і нинішніх власників. На цей зв’язок ще у 2023 році звернули увагу слідчі Нацполу — відповідні відомості містяться у матеріалах кримінального провадження.

Йдеться не лише про схожі назви двох компаній. Український "Транзас" працює у тій самій галузі, а серед людей, які стояли біля витоків української фірми, є колишній керівник російського "Транзаса". Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": В Україні радіонавігацією займається компанія дружини екстопменеджера російського "Транзаса": його структури оснащували військовий флот РФ

Як "Транзас Україна" пов’язана з російською компанією

Щоб зрозуміти походження української компанії, варто звернути увагу на її засновників. За даними, наведеними у матеріалах Нацполу, "Транзас Україна" була створена російською "Группой Транзас".

Зараз власницею української компанії є Марина Белентьєва. Вона є дружиною Андрія Белентьєва — росіянина, який до 2014 року обіймав посаду генерального директора російського ЗАТ "Транзас", а після цього працював у "Группе Транзас".

Цей зв’язок простежується і в українському реєстрі юридичних осіб. Першим засновником "Транзас Україна" був саме Андрій Белентьєв, а згодом замість нього власницею стала його дружина.

При цьому є важлива юридична деталь: безпосередньо "Группа Транзас" формально не була материнською компанією українського підприємства.

У матеріалах кримінального провадження слідчі також висували версію про можливий контроль компанії з боку ФСБ РФ. Однак конкретних доказів такого контролю у доступних матеріалах не наведено. Тож це саме версія правоохоронців, а не встановлений факт.

Водночас сам зв’язок із російським "Транзасом" має документальне підґрунтя — через історію створення української компанії та її засновників.

Російський "Транзас" — не лише про цивільну навігацію

Окремо важливо розуміти, чим займався сам російський "Транзас". Компанія працювала у сфері морських технологій та навігації, однак згодом пов’язані з нею структури почали працювати і на російський військовий сектор.

У 2015 році "Группа Транзас" частково реорганізувалася в "Группу Кронштадт". Вона стала відомою, зокрема, виробництвом безпілотників для Міністерства оборони РФ.

Серед них — БПЛА "Орион", який російські військові використовують у війні проти України.

Таким чином, окремі структури, що виросли з російського "Транзаса", згодом зайнялися не лише цивільною морською тематикою, а й виробництвом військової техніки для РФ.

На діяльність російської компанії звертали увагу і за кордоном. У 2021 році німецьке видання BILD опублікувало розслідування про використання технологій "Транзаса" у військових системах Німеччини.

Журналісти писали, що німецькі підводні човни були обладнані навігаційними системами російського "Транзаса".

Водночас BILD звертав увагу і на військовий напрямок роботи самої компанії. За даними видання, її технології використовували російські військові, а колишні інженери "Транзаса" займалися розробкою безпілотних систем для російської армії.

Крім того, російська компанія постачала флоту РФ бойові симулятори. Про тісний зв’язок "Транзаса" з російським військовим сектором, як писав BILD, свідчила і нагорода, яку компанія отримала від начальника Генерального штабу ЗС РФ генерала Миколи Макарова.

«Транзас» / Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Що сталося з "Транзасом" після цього

Російський бізнес згодом зазнав змін. У 2018 році міжнародну частину "Транзаса" придбала фінська компанія Wärtsilä.

Однак продаж міжнародного бізнесу не означав припинення існування всіх російських структур, пов’язаних із брендом.

У 2022 році Wärtsilä вийшла з російського активу. Наразі "Транзас" пов’язаний із росіянином Анатолієм Пантелєєвим і перебуває під санкціями РНБО.

Водночас українська компанія з назвою "Транзас" продовжила працювати.

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