Радионавигация с российским "душком": кто стоит за компанией "Транзас Украина", которая выигрывает государственные тендеры

Что связывает украинскую компанию с бизнесом России

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Украинское ООО "Транзас Украина" связано с российской "Группой Транзас" через своих бывших и нынешних владельцев. На эту связь еще в 2023 году обратили внимание следователи Нацпола – соответствующие сведения содержатся в материалах уголовного производства.

Речь идет не только о схожих названиях двух компаний. Украинский "Транзас" работает в той же отрасли, а среди людей, стоявших у истоков украинской фирмы, есть бывший руководитель российского "Транзаса". Больше читайте в материале "Телеграф": В Украине радионавигацией занимается компания жены экстопменеджера российского "Транзаса": его структуры оснащали военный флот РФ

Как "Транзас Украина" связана с российской компанией

Чтобы понять происхождение украинской компании, следует обратить внимание на ее основателей. По данным, приведенным в материалах Нацпола, "Транзас Украина" была создана российской "Группой Транзас".

Сейчас владелицей украинской компании является Марина Белентьева. Она является женой Андрея Белентьева — россиянина, до 2014 года занимавшего должность генерального директора российского ЗАО "Транзас", а после этого работавшего в "Группе Транзас".

Эта связь наблюдается и в украинском реестре юридических лиц. Первым основателем "Транзас Украина" был именно Андрей Белентьев, а впоследствии вместо него владелицей стала его жена.

При этом есть важная юридическая деталь: непосредственно "Группа Транзас" формально не была материнской компанией украинского предприятия.

В материалах уголовного производства следователи также выдвигали версию о возможном контроле компании со стороны ФСБ РФ. Однако конкретных доказательств такого контроля в доступных материалах не приведено. Поэтому это именно версия правоохранителей, а не установленный факт.

В то же время сама связь с российским "Транзасом" имеет документальное основание — через историю создания украинской компании и ее основателей.

Российский "Транзас" — не только о гражданской навигации

Отдельно важно понимать, чем занимался сам российский "Транзас". Компания работала в сфере морских технологий и навигации, однако впоследствии связанные с ней структуры начали работать и на российский военный сектор.

В 2015 году "Группа Транзас" частично реорганизовалась в "Группу Кронштадт". Она стала известна, в частности, производством беспилотников для Министерства обороны РФ.

Среди них — БПЛА "Орион", который российские военные используют в войне против Украины.

Таким образом, отдельные структуры, выросшие из российского "Транзаса", впоследствии занимались не только гражданской морской тематикой, но и производством военной техники для РФ.

На деятельность российской компании обращали внимание и за рубежом. В 2021 году немецкое издание BILD опубликовало расследование об использовании технологий "Транзаса" в военных системах Германии.

Журналисты писали, что немецкие подводные лодки были оборудованы навигационными системами российского "Транзаса".

В то же время BILD обращал внимание и на военное направление работы самой компании. По данным издания, ее технологии использовали российские военные, а бывшие инженеры "Транзаса" занимались разработкой беспилотных систем для российской армии.

Кроме того, российская компания поставляла флоту РФ боевые симуляторы. О тесной связи "Транзаса" с российским военным сектором, как писал BILD, свидетельствовала и награда, которую компания получила от начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Николая Макарова.

Что произошло с "Транзасом" после этого

Российский бизнес впоследствии претерпел изменения. В 2018 году международную часть "Транзаса" приобрела финская компания Wärtsilä.

Однако продажа международного бизнеса не означала прекращения существования всех российских структур, связанных с брендом.

В 2022 году Wärtsilä вышла из российского актива. В настоящее время "Транзас" связан с россиянином Анатолием Пантелеевым и находится под санкциями СНБО.

В то же время, украинская компания с названием "Транзас" продолжила работать.

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