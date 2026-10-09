Популярні шафи-купе - несмак: що краще ставити у квартирі

Спальня матиме зовсім інший вигляд

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Дзеркальні шафи-купе роками вважали вдалим рішенням для маленьких спалень: вони відбивали світло й візуально збільшували простір. Та суцільні дзеркальні фасади, популярні в 1990-х і на початку 2000-х, сьогодні можуть надавати інтер’єру застарілого вигляду.

Повністю відмовлятися від дзеркал не потрібно. Головне – використати їх так, щоб кімната залишалася світлою та просторою, а шафа не перетворювалася на величезну блискучу поверхню. Про сучасні альтернативи розповідає Ideal Home.

Чому дзеркальні шафи мають застарілий вигляд

Дзеркальні дверцята допомагають маленькій спальні здаватися просторішою: вони відбивають світло й додають глибини. Але коли дзеркалами закрита ціла стіна, інтер’єр може здаватися одноманітним і втрачати індивідуальність.

Проблема не в самих дзеркалах, а в їхній кількості та поєднанні з іншими елементами кімнати. Суцільні відображення, типові меблі й звичне оздоблення створюють враження інтер’єру з минулих десятиліть.

Дзеркала на всю стіну

Як використати дзеркала по-сучасному

Замість звичайних дзеркальних дверцят від підлоги до стелі можна обрати бронзове або затемнене скло чи дзеркало з ефектом старіння. Виразніший вигляд мають і фасади з декоративним обрамленням та поділом на панелі – на відміну від суцільної блискучої поверхні.

Бронзове рифлене скло

Дзеркальні панелі з геометричними рамками

Можна залишити дзеркальні дверцята лише на частині шафи або повісити велике дзеркало в іншому місці кімнати. Воно відбиватиме світло й візуально розширюватиме простір, не перевантажуючи інтер’єр.

Чим замінити дзеркальні фасади

Якщо шафа не має привертати зайвої уваги, підійдуть фасади в колір стін. Висока шафа з таким оздобленням ніби зливається з простором і не обтяжує інтер’єр.

Легшого вигляду кімнаті нададуть і дверцята з рифленого скла. Вони пропускають світло, але частково приховують вміст шафи. Ще один варіант – глянцеве лаковане покриття: воно м’яко відбиває світло, але не дає такого сильного ефекту, як дзеркало.

Бежеві фасади в тон стін

Якщо дозволяє планування, шафи можна поставити по обидва боки ліжка, а вбудовані ніші використати замість приліжкових тумб. Так вдасться організувати зберігання речей і зберегти цілісність інтер’єру.

Вбудовані ніші замість тумбочок

На відчуття простору впливають й інші меблі. Наприклад, моделі на ніжках відкривають більшу частину підлоги, а довгі штори від стелі до підлоги візуально збільшують висоту кімнати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стару радянську "стінку" перетворити на сучасні меблі.