Популярные шкафы-купе — безвкусица: что лучше поставить в квартире

Спальня будет выглядеть совсем иначе

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Зеркальные шкафы-купе годами считали удачным решением для маленьких спален : они отражали свет и визуально увеличивали пространство. Однако сплошные зеркальные фасады, популярные в 1990-х и в начале 2000-х, сегодня могут придавать интерьеру устаревший вид.

Полностью отказываться от зеркал не нужно. Главное – использовать их так, чтобы комната оставалась светлой и просторной, а шкаф не превращался в огромную блестящую поверхность. О современных альтернативах рассказывает Ideal Home .

Почему зеркальные шкафы выглядят устаревшими

Зеркальные дверцы помогают маленькой спальне казаться просторнее: они отражают свет и добавляют глубины. Но когда зеркалами закрыта целая стена, интерьер может казаться однообразным и терять индивидуальность.

Проблема не в самих зеркалах, а в их количестве и сочетании с другими элементами комнаты. Сплошные отражения, типовая мебель и привычная отделка создают впечатление интерьера из прошлых десятилетий.

Зеркала во всю стену

Как использовать зеркала по-современному

Вместо обычных зеркальных дверец от пола до потолка можно выбрать бронзовое или затемненное стекло либо зеркало с эффектом состаривания. Выразительнее смотрятся и фасады с декоративным обрамлением и делением на панели – в отличие от сплошной блестящей поверхности.

Бронзовое рифленое стекло

Зеркальные панели с геометрическими рамками

Можно оставить зеркальные дверцы только на части шкафа или повесить большое зеркало в другом месте комнаты. Оно будет отражать свет и визуально расширять пространство, не перегружая интерьер.

Чем заменить зеркальные фасады

Если шкаф не должен привлекать лишнего внимания, подойдут фасады в цвет стен. Высокий шкаф с такой отделкой словно сливается с пространством и не утяжеляет интерьер.

Более легкий вид комнате придадут и дверцы из рифленого стекла. Они пропускают свет, но частично скрывают содержимое шкафа. Еще один вариант – глянцевое лакированное покрытие: оно мягко отражает свет, но не дает столь сильного эффекта, как зеркало.

Бежевые фасады в тон стен

Если позволяет планировка, шкафы можно поставить по обе стороны кровати, а встроенные ниши использовать вместо прикроватных тумб. Так удастся организовать хранение вещей и сохранить целостность интерьера.

Встроенные ниши вместо тумбочек

На ощущение пространства влияет и другая мебель. Например, модели на ножках открывают большую часть пола, а длинные шторы от потолка до пола визуально увеличивают высоту комнаты.