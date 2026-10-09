Популярные шкафы-купе — безвкусица: что лучше поставить в квартире
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Спальня будет выглядеть совсем иначе
Зеркальные шкафы-купе годами считали удачным решением для маленьких спален: они отражали свет и визуально увеличивали пространство. Однако сплошные зеркальные фасады, популярные в 1990-х и в начале 2000-х, сегодня могут придавать интерьеру устаревший вид.
Полностью отказываться от зеркал не нужно. Главное – использовать их так, чтобы комната оставалась светлой и просторной, а шкаф не превращался в огромную блестящую поверхность. О современных альтернативах рассказывает Ideal Home.
Почему зеркальные шкафы выглядят устаревшими
Зеркальные дверцы помогают маленькой спальне казаться просторнее: они отражают свет и добавляют глубины. Но когда зеркалами закрыта целая стена, интерьер может казаться однообразным и терять индивидуальность.
Проблема не в самих зеркалах, а в их количестве и сочетании с другими элементами комнаты. Сплошные отражения, типовая мебель и привычная отделка создают впечатление интерьера из прошлых десятилетий.
Как использовать зеркала по-современному
Вместо обычных зеркальных дверец от пола до потолка можно выбрать бронзовое или затемненное стекло либо зеркало с эффектом состаривания. Выразительнее смотрятся и фасады с декоративным обрамлением и делением на панели – в отличие от сплошной блестящей поверхности.
Можно оставить зеркальные дверцы только на части шкафа или повесить большое зеркало в другом месте комнаты. Оно будет отражать свет и визуально расширять пространство, не перегружая интерьер.
Чем заменить зеркальные фасады
Если шкаф не должен привлекать лишнего внимания, подойдут фасады в цвет стен. Высокий шкаф с такой отделкой словно сливается с пространством и не утяжеляет интерьер.
Более легкий вид комнате придадут и дверцы из рифленого стекла. Они пропускают свет, но частично скрывают содержимое шкафа. Еще один вариант – глянцевое лакированное покрытие: оно мягко отражает свет, но не дает столь сильного эффекта, как зеркало.
Если позволяет планировка, шкафы можно поставить по обе стороны кровати, а встроенные ниши использовать вместо прикроватных тумб. Так удастся организовать хранение вещей и сохранить целостность интерьера.
На ощущение пространства влияет и другая мебель. Например, модели на ножках открывают большую часть пола, а длинные шторы от потолка до пола визуально увеличивают высоту комнаты.
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