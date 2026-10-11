Не в пакеті й не в холодильнику: найкращий спосіб зберігати моркву взимку

Зберегти моркву хрусткою допоможе спеціальна суміш

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Морква може зберегтися до весни хрусткою і без гнилі, якщо організувати для неї правильні умови. Часто для тривалого зберігання моркву складають у ящики й ставлять у прохолодне місце, але цього недостатньо для того, щоб захистити овоч від псування.

Як розповіли на порталі Original Homesteading, секрет довгого збереження полягає у створенні умов, у яких вона росла.

Моркві необхідна постійна температура в межах від 0 до 5 градусів тепла. Для цього підходить погріб, підвал або навіть ящик холодильника, якщо температура там стабільна.

Але самого холоду замало. Моркві потрібна висока вологість, інакше вона втрачає воду, стає в'ялою та перестає хрустіти. Тому для зберігання моркви досвідчені дачники використовують комбінацію піску й тирси. Важкий пісок чудово утримує вологу, не дозволяючи їй випаровуватися з коренеплодів, але при цьому не дає їм намокати. У свою чергу, тирса діє як природний регулятор вологості й антисептик, який додатково відлякує гризунів та шкідників.

Фото згенероване ШІ

Спочатку моркву потрібно ретельно очистити й підсушити. На дно контейнера насипте шар піску завтовшки 2–3 см, потім викладіть моркву одним шаром так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Зверху додайте ще 2–3 см піску, змішаного з тирсою, і повторюйте шари, поки ємність не наповниться. Останнім зробіть шар піску й приберіть контейнер у погріб або підвал.

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