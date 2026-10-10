Забудьте про зморщену шкірку: як правильно зберігати яблука

Збирайте та закладайте на зберігання лише цілі плоди, підтримуючи прохолоду й високу вологість

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Щоб осінні яблука довше залишалися пружними, тримайте їх у прохолодному місці та не допускайте втрати вологи. Перед закладанням переберіть урожай: пошкоджені та прим'яті плоди з'їжте найперше, а цілі зберігайте окремо.

Збирайте яблука обережно, щоб не пошкодити шкірку та не відірвати плодоніжки. Про це повідомляє "Телеграф".

Підготуйте яблука до зберігання

Для зберігання підходять здорові плоди без тріщин, вм'ятин і слідів гнилі. Навіть невелике пошкодження може зіпсувати яблуко та призвести до псування сусідніх.

Не мийте врожай перед закладанням: природний захисний шар на шкірці допомагає яблукам довше зберігатися. Якщо плоди вологі, дайте їм обсохнути у прохолодному місці. Не залишайте їх надовго під прямим сонячним промінням.

Оберіть відповідне місце

Яблукам потрібне прохолодне, темне місце з високою вологістю та хорошою вентиляцією. Підійде погріб або інше приміщення зі стабільною температурою. У теплому сухому повітрі плоди швидше втрачають вологу, розм'якшуються та зморщуються.

Складіть яблука у ящики або коробки, не насипаючи їх щільною купою. Кожен плід можна загорнути в папір або перекласти шари чистим папером. Так яблука менше торкатимуться одне одного, а псування поширюватиметься повільніше.

Яблука у погребі

Регулярно перевіряйте врожай

Оглядайте запаси та відразу прибирайте яблука, які почали гнити чи розм'якшуватися. Не тримайте зіпсовані плоди поруч зі здоровими. Яблука з пошкодженнями використовуйте першочергово, а врожай із різними термінами дозрівання зберігайте окремо.

Не ставте яблука поруч із джерелами тепла і не перекладайте їх без потреби. Чим менше плоди втрачають вологу та зазнають пошкоджень, тим довше вони зберігають щільність і свіжий вигляд.

Як повідомляв "Телеграф", яблука виділяють етилен – газ, який прискорює дозрівання сусідніх плодів. Через це вони можуть впливати на інші продукти: банани чорніють, виноград в'яне, а овочі проростають чи гниють. Детальніше про вплив етилену.