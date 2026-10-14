З’їдається до останньої ложки: розкішний крем-суп із простих овочів, який полюбить усі родина

Картопля та кабачок створюють кремову основу, а хліб із паприкою й орегано додає хрусткого акценту

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Для ситного домашнього обіду чи вечері не обов’язково готувати складні страви. У холодну пору року особливо смакують супи. Один із них – овочевий крем-суп із плавленим сиром. Він виходить ситним і смачним, а готується швидко та просто.

Рецептом поділилася Господинька. Для страви знадобляться звичайні овочі та один плавлений сир.

"Завдяки простим овочам суп виходить поживним, а плавлений сир надає йому особливо ніжної текстури", – пояснює автор рецепта.

Інгредієнти для крем-супу та сухариків

Часник розділіть на дві частини: два зубчики підуть в овочеву основу, ще два – до хліба. Води налийте стільки, щоб вона покрила овочі в каструлі.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 4 зубчики.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Плавлений сир – 1 шт.

Хліб – 3 скибочки.

Паприка й орегано – до свого смаку.

Сіль і чорний перець – до свого смаку.

Олія – для обсмажування овочів і сухариків.

Свіжа петрушка – для подачі.

Паприку й орегано додайте до сухариків. Сіллю та чорним перцем приправте суп разом із плавленим сиром. Готову страву посипте петрушкою.

Як зварити овочевий крем-суп

Дрібно наріжте цибулю та два зубчики часнику. Розігрійте в каструлі олію й обсмажте їх. Моркву натріть, додайте до цибулі з часником і смажте, помішуючи.

Картоплю й кабачок наріжте кубиками, покладіть у каструлю та перемішайте. Влийте стільки води, щоб вона покрила овочі. Варіть приблизно 20 хвилин, доки вони не стануть м’якими. Поки овочева основа готується, можна зробити сухарики.

Додайте до зварених овочів плавлений сир, сіль і чорний перець на свій смак. Перемішайте й варіть іще 10 хвилин, поки сир повністю не розчиниться. Потім збийте все блендером до однорідної консистенції без грудочок.

Як зробити хрусткі часникові сухарики

Три скибочки хліба наріжте невеликими кубиками. Додайте паприку, орегано, два подрібнені зубчики часнику й трохи олії. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно вкрили шматочки.

Розкладіть хліб на деку й запікайте в розігрітій до 180 °C духовці 10–15 хвилин, доки сухарики не стануть золотистими та хрусткими.

Готовий крем-суп посипте свіжою нарізаною петрушкою. Подавайте гарячим із часниковими сухариками.

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