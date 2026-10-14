Съедается до последней ложки: роскошный крем-суп из простых овощей, который полюбит семья

Картофель и кабачок создают кремовую основу, а хлеб с паприкой и орегано добавляет хрустящий акцент

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Для сытного домашнего обеда или ужина не обязательно готовить сложные блюда. В холодное время года особенно хороши супы. Один из них – овощной крем-суп с плавленым сыром. Он получается сытным и вкусным, а готовится быстро и просто.

Рецептом поделилась Господинька. Для блюда понадобятся обычные овощи и один плавленый сырок.

"Благодаря простым овощам суп получается питательным, а плавленый сыр придает ему особо нежную текстуру", — объясняет автор рецепта.

Ингредиенты для крем-супа и сухариков

Чеснок разделите на две части: два зубчика пойдут в овощную основу, еще два – к хлебу. Воды налейте столько, чтобы она покрыла овощи в кастрюле.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Хлеб – 3 ломтика

Паприка и орегано – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Масло – для обжарки овощей и сухариков

Свежая петрушка – для подачи.

Паприку и орегано добавьте к сухарикам. Солью и черным перцем приправьте суп вместе с сыром. Готовое блюдо посыпьте петрушкой.

Как сварить овощной крем-суп

Мелко нарежьте лук и два зубчика чеснока. Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжарьте их. Морковь натрите, добавьте к луку с чесноком и жарьте, помешивая.

Картофель и кабачок нарежьте кубиками, положите в кастрюлю и перемешайте. Влейте столько воды, чтобы она покрыла овощи. Варите примерно 20 минут, пока они не станут мягкими. Пока овощная основа готовится, можно сделать сухарики.

Добавьте к сваренным овощам плавленый сыр, соль и черный перец по своему вкусу. Перемешайте и варите еще 10 минут, пока сыр полностью не растворится.

Затем взбейте все блендером до однородной консистенции без комочков.

Как сделать хрустящие чесночные сухарики

Три ломтика хлеба нарежьте небольшими кубиками. Добавьте паприку, орегано, два измельченных зубчика чеснока и немного растительного масла. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли кусочки.

Разложите хлеб на противне и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут, пока сухарики не станут золотистыми и хрустящими.

Готовый крем суп посыпьте свежей нарезанной петрушкой. Подавайте горячим с чесночными сухариками.

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