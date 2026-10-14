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Съедается до последней ложки: роскошный крем-суп из простых овощей, который полюбит семья

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Овощной крем-суп с сухариками
Овощной крем-суп с сухариками. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Картофель и кабачок создают кремовую основу, а хлеб с паприкой и орегано добавляет хрустящий акцент

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Для сытного домашнего обеда или ужина не обязательно готовить сложные блюда. В холодное время года особенно хороши супы. Один из них – овощной крем-суп с плавленым сыром. Он получается сытным и вкусным, а готовится быстро и просто.

Рецептом поделилась Господинька. Для блюда понадобятся обычные овощи и один плавленый сырок.

"Благодаря простым овощам суп получается питательным, а плавленый сыр придает ему особо нежную текстуру", — объясняет автор рецепта.

Ингредиенты для крем-супа и сухариков

Чеснок разделите на две части: два зубчика пойдут в овощную основу, еще два – к хлебу. Воды налейте столько, чтобы она покрыла овощи в кастрюле.

  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Хлеб – 3 ломтика
  • Паприка и орегано – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу
  • Масло – для обжарки овощей и сухариков
  • Свежая петрушка – для подачи.

Паприку и орегано добавьте к сухарикам. Солью и черным перцем приправьте суп вместе с сыром. Готовое блюдо посыпьте петрушкой.

Как сварить овощной крем-суп

Мелко нарежьте лук и два зубчика чеснока. Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжарьте их. Морковь натрите, добавьте к луку с чесноком и жарьте, помешивая.

Картофель и кабачок нарежьте кубиками, положите в кастрюлю и перемешайте. Влейте столько воды, чтобы она покрыла овощи. Варите примерно 20 минут, пока они не станут мягкими. Пока овощная основа готовится, можно сделать сухарики.

Добавьте к сваренным овощам плавленый сыр, соль и черный перец по своему вкусу. Перемешайте и варите еще 10 минут, пока сыр полностью не растворится.

Затем взбейте все блендером до однородной консистенции без комочков.

Как приготовить крем-суп из овощей
Крем-суп. Фото: gospodynka.com.ua

Как сделать хрустящие чесночные сухарики

Три ломтика хлеба нарежьте небольшими кубиками. Добавьте паприку, орегано, два измельченных зубчика чеснока и немного растительного масла. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли кусочки.

Разложите хлеб на противне и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут, пока сухарики не станут золотистыми и хрустящими.

Рецепт крем-супа с сухариками
Крем-суп. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый крем суп посыпьте свежей нарезанной петрушкой. Подавайте горячим с чесночными сухариками.

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#Рецепты #Суп #Крем-суп