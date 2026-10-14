Чому акції в "АТБ" не завжди економлять гроші: 6 нюансів, які варто знати

Можна витратити більше, ніж планували

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Здавалося б, заощадити на продуктах просто: дочекайтеся акції в "АТБ" і купуйте улюблені товари дешевше. Та навіть уважні покупці часом переплачують, самі цього не помічаючи.

Причина не завжди в необдуманих витратах. Іноді справа в нюансах, на які мало хто зважає під час звичайного походу до супермаркету. "Телеграф" розповість, що врахувати під час покупок в "АТБ", аби справді витрачати менше.

1. Дешевша упаковка не завжди вигідніша

Порівнюючи два схожі товари, покупець зазвичай насамперед дивиться на ціну. Одна пачка коштує 35 гривень, інша – 45, тож перша здається очевидно вигіднішою. Та є нюанс: скільки продукту в кожній?

Наприклад, 500 г крупи коштують 35 гривень, а 800 г – 45. У першому випадку кілограм обійдеться у 70 гривень, у другому – у 56,25 гривні. За більшу упаковку доведеться заплатити більше, зате кожен кілограм буде дешевшим.

Перед покупкою перевірте вагу або об’єм і порівняйте вартість однакової кількості продукту. Це особливо корисно, коли обираєте крупи, макарони, каву, печиво чи побутову хімію.

2. Акційний товар може коштувати дорожче за аналог іншого бренду

Знижка на улюблений бренд – ще не привід одразу класти товар у кошик. Схожий продукт іншого виробника іноді коштує дешевше й без акції.

Наприклад, кава певного бренду зі знижкою коштує 280 гривень, а схожа за типом і вагою кава іншого виробника – 250 гривень за звичайною ціною. Тож акційний товар не буде найдешевшим варіантом, попри помітну знижку на ціннику.

Це не означає, що завжди треба обирати найдешевше. Мають значення смак, склад, якість і ваші вподобання. Але якщо між брендами для вас немає принципової різниці, порівняйте кілька варіантів, перш ніж платити більше.

Це особливо актуально для продуктів, які купують регулярно: молока, масла, круп, макаронів, кави та солодощів. Якщо аналог дешевший і його характеристики вас влаштовують, переплачувати лише за знайому назву необов’язково.

3. Велика знижка може спонукати до зайвих покупок

Мінус 30%, 40% або навіть 50% одразу привертають увагу. Через таку знижку товар може здатися настільки вигідним, що покупець візьме його, хоча й не збирався.

Припустімо, печиво коштувало 100 гривень, а тепер продається за 60. Різниця справді становить 40 гривень. Але якщо ви не планували купувати печиво, то не заощадили ці 40 гривень, а витратили додаткові 60.

Інша річ, якщо продукт уже був у вашому списку покупок. Тоді знижка справді допоможе зменшити витрати.

Перш ніж покласти акційний товар у кошик, запитайте себе: чи купили б ви його за повною ціною? Якщо ні, можливо, ця пропозиція вам не потрібна.

4. Акції на кілька одиниць вигідні не всім

Пропозиції на кшталт "дві упаковки дешевше" або спеціальна ціна за купівлю кількох товарів можуть бути справді вигідними. Але тільки якщо вам потрібна така кількість.

Купити кілька упаковок макаронів про запас цілком розумно: за належних умов зберігання вони довго залишаються придатними до споживання. А от кілька упаковок йогурту лише заради знижки брати не завжди варто – особливо якщо ви не впевнені, що встигнете їх з’їсти.

5. Знижка на продукт із коротким терміном придатності

Молочні продукти, готові страви та інші товари з обмеженим терміном придатності можуть дешевшати, коли наближається дата споживання. Це нагода заощадити, але лише за умови, що ви встигнете використати продукт.

Якщо плануєте з’їсти йогурт сьогодні або завтра, така пропозиція може бути доречною. А от купувати одразу кілька упаковок про запас ризиковано, якщо ви не впевнені, що встигнете їх спожити.

Перед покупкою перевірте маркування, умови зберігання та дату, до якої потрібно використати продукт. Зважте й на те, скільки він зберігатиметься після відкриття упаковки.

Сама по собі знижка через наближення терміну придатності не означає, що товар неякісний. Оцініть, чи відповідають його кількість і термін зберігання вашим потребам.

6. Схожі товари можуть мати різну витрату

На полиці супермаркету можуть стояти два засоби для прибирання в пляшках однакового об’єму. Один дешевший, інший дорожчий, а на одному ще й красується акційний цінник. Здавалося б, вибір очевидний. Та не завжди.

Засоби можуть мати різну концентрацію. Один потрібно використовувати майже без розведення, а іншого вистачає зовсім небагато. Тож нижча ціна за літр не обов’язково означає, що засіб буде дешевшим у використанні.

Те саме буває й з іншими товарами, що відрізняються характеристиками. Дивіться не тільки на ціну: враховуйте, скільки продукту потрібно для одного використання і чи підходить він вам.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна поєднувати кілька знижок в "АТБ".