Почему акции в "АТБ" не всегда экономят деньги: 6 нюансов, которые следует знать

Можно потратить больше, чем планировали

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Казалось бы, сэкономить на продуктах просто: дождитесь акции в "АТБ" и покупайте любимые товары дешевле. Но даже внимательные покупатели порой переплачивают, сами того не замечая.

Причина не всегда в необдуманных тратах. Иногда дело в нюансах, на которые мало кто обращает внимание во время обычного похода в супермаркет. "Телеграф" расскажет, что учитывать при покупках в "АТБ", чтобы действительно тратить меньше.

1. Более дешёвая упаковка не всегда выгоднее

Сравнивая два похожих товара, покупатель обычно в первую очередь смотрит на цену. Одна пачка стоит 35 гривен, другая – 45, поэтому первая кажется очевидно выгоднее. Но есть нюанс: сколько продукта в каждой?

Например, 500 г крупы стоят 35 гривен, а 800 г – 45. В первом случае килограмм обойдётся в 70 гривен, во втором – в 56,25 гривны. За большую упаковку придётся заплатить больше, зато каждый килограмм будет дешевле.

Перед покупкой проверьте вес или объём и сравните стоимость одинакового количества продукта. Это особенно полезно, когда выбираете крупы, макароны, кофе, печенье или бытовую химию.

2. Акционный товар может стоить дороже аналога другого бренда

Скидка на любимый бренд – ещё не повод сразу класть товар в корзину. Похожий продукт другого производителя иногда стоит дешевле и без акции.

Например, кофе определённого бренда со скидкой стоит 280 гривен, а похожий по типу и весу кофе другого производителя – 250 гривен по обычной цене. Так что акционный товар не будет самым дешёвым вариантом, несмотря на заметную скидку на ценнике.

Это не значит, что всегда нужно выбирать самое дешёвое. Важны вкус, состав, качество и ваши предпочтения. Но если для вас нет принципиальной разницы между брендами, сравните несколько вариантов, прежде чем платить больше.

Это особенно актуально для продуктов, которые покупают регулярно: молока, масла, круп, макарон, кофе и сладостей. Если аналог дешевле и его характеристики вас устраивают, переплачивать только за знакомое название необязательно.

3. Большая скидка может подтолкнуть к лишним покупкам

Скидки в 30%, 40% или даже 50% сразу привлекают внимание. Из-за такой скидки товар может показаться настолько выгодным, что покупатель возьмёт его, хотя и не собирался.

Допустим, печенье стоило 100 гривен, а теперь продаётся за 60. Разница действительно составляет 40 гривен. Но если вы не планировали покупать печенье, то не сэкономили эти 40 гривен, а потратили лишние 60.

Другое дело, если продукт уже был в вашем списке покупок. Тогда скидка действительно поможет сократить расходы.

Прежде чем положить акционный товар в корзину, спросите себя: купили бы вы его по полной цене? Если нет, возможно, это предложение вам не нужно.

4. Акции на несколько единиц выгодны не всем

Предложения вроде "две упаковки дешевле" или специальная цена при покупке нескольких товаров могут быть действительно выгодными. Но только если вам нужно такое количество.

Купить несколько упаковок макарон про запас вполне разумно: при надлежащих условиях хранения они долго остаются пригодными к употреблению. А вот брать несколько упаковок йогурта только ради скидки не всегда стоит – особенно если вы не уверены, что успеете их съесть.

5. Скидка на продукт с коротким сроком годности

Молочные продукты, готовые блюда и другие товары с ограниченным сроком годности могут дешеветь по мере приближения даты употребления. Это возможность сэкономить, но только если вы успеете использовать продукт.

Если планируете съесть йогурт сегодня или завтра, такое предложение может быть уместным. А вот покупать сразу несколько упаковок про запас рискованно, если вы не уверены, что успеете их употребить.

Перед покупкой проверьте маркировку, условия хранения и дату, до которой нужно использовать продукт. Учтите и то, как долго он будет храниться после вскрытия упаковки.

Сама по себе скидка из-за приближения срока годности не означает, что товар некачественный. Оцените, соответствуют ли его количество и срок хранения вашим потребностям.

6. Похожие товары могут расходоваться по-разному

На полке супермаркета могут стоять два средства для уборки в бутылках одинакового объёма. Одно дешевле, другое дороже, а на одном ещё и красуется акционный ценник. Казалось бы, выбор очевиден. Но не всегда.

Средства могут иметь разную концентрацию. Одно нужно использовать почти неразбавленным, а другого хватает совсем немного. Поэтому более низкая цена за литр не обязательно означает, что средство будет дешевле в использовании.

То же бывает и с другими товарами, отличающимися по характеристикам. Смотрите не только на цену: учитывайте, сколько продукта нужно для одного применения и подходит ли он вам.