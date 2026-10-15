Плитка й паркет відходять у минуле: це кухонне покриття – новий хіт сезону

Це покриття обирають за вологостійкість, простий догляд і візерунок під дерево.

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У 2026 році вінілові та SPC-покриття стали хітом для кухні, потіснивши звичні плитку й паркет. Вони імітують дерево або камінь і водночас практичні – особливо там, де часто готують, розливають воду та миють підлогу.

Вибір матеріалу для кухні останніми роками набув особливого значення, а паркет і традиційна плитка почали відходити на другий план. Про це повідомляє femcafe.

Чому паркет і плитка втрачають популярність

Кухня давно стала місцем для сімейних розмов і щоденного спілкування. Тому від підлоги очікують затишку й міцності: вона має витримувати вологу, нагрівання, часте прибирання та постійне навантаження. Особливо гостро це відчувається в кухнях, об’єднаних із вітальнею.

Паркет цінують за природний візерунок і теплоту дерева, але кухонні умови йому шкодять. Через вологу з’являються плями та деформації. Парові печі, скороварки й посудомийні машини підвищують вологість, а догляд за деревиною потребує часу й грошей. Ризик пошкоджень при цьому нікуди не зникає.

Паркетна підлога на кухні/Фото: ШІ

Плитка міцна, водостійка й легко миється. Але її холодна тверда поверхня подобається не всім, особливо тим, хто довго готує. Ще одна проблема – шви між плитками: жир, пил і волога змінюють їхній колір і ускладнюють прибирання. У сучасних інтер’єрах дедалі частіше обирають однорідні поверхні, які мають тепліший вигляд.

Плиткова підлога на кухні/Фото: ШІ

Чим приваблюють вініл і SPC

Такі покриття імітують дерево або камінь і допомагають створити візуально цілісний простір. Завдяки сучасним технологіям їхня фактура має природний вигляд, а поверхня приємна на дотик. Багато варіантів тепліші за плитку – з ними на кухні комфортніше.

Вінілова підлога на кухні/Фото: ШІ

Вініл і SPC обирають за водонепроникність і захисний зносостійкий шар, розрахований на щоденне навантаження. Покриття не потрібно лакувати, а під час прибирання не доводиться ретельно чистити шви між плитками. Більшість звичайних забруднень легко відмивається.

Підлога з SPC-покриття на кухні/Фото: ШІ

Важлива й ціна. Ці матеріали дешевші за якісний паркет або великоформатну плитку, а укладати їх простіше. Іноді з монтажем можна впоратися самостійно й скоротити витрати на ремонт.

Які недоліки варто врахувати перед покупкою

Водостійкість не захищає вініл і SPC від нагрівання. Прямі сонячні промені або тепло від погано ізольованої печі з часом можуть деформувати покриття. У найдешевших варіантів візерунок має менш природний вигляд, а поверхня швидше зношується.

Є й обмеження щодо звукоізоляції: деякі покриття під час ходьби видають глухий звук. Глибокі подряпини та вм’ятини від важких предметів не можна усунути звичайним оновленням поверхні – пошкоджений елемент доведеться замінити.

Як повідомляв "Телеграф", нове кухонне покриття можна укласти поверх старої плитки, не знімаючи її та не відновлюючи чорнову підлогу, якщо застосувати такий спосіб монтажу. Перед укладанням перевірте плитку: глибокі шви, нерівності, тріщини, жир і волога можуть проступити крізь нове покриття або порушити його цілісність.