НБУ знайшов адвокатів на випадок обшуків, а "Енергоатом" заплатить космічні суми за поради: хто з юристів отримав найкращі контракти

Чому держустанови обирають юридичні фірми без відкритих торгів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні в період значного дефіциту та оголошеного урядом режиму економії деякі установи та державні компанії, які не мають проблем із грошима, насправді лише нарощують свої видатки. "Телеграф" запускає серію матеріалів про те, як витрачають кошти найбагатші держкорпорації та органи влади. У першому тексті розповімо про видатки на адвокатів і юридичних консультантів.

Зокрема, Національний банк готується викласти до 7,5 млн грн за захист своїх посадовців від правоохоронців, підвищивши цінник на послуги улюбленій юридичній компанії у два з половиною рази. Тим часом "Енергоатом" готовий витратити до 30 млн грн на юридичні поради для наглядової ради. Детальніше – читайте в матеріалі.

Головне:

Нацбанк уклав договір з АО "Еверліґал" на суму до 7,5 млн грн для захисту співробітників під час обшуків. Вартість однієї години послуг зросла з 1 740 грн (у 2023 році) до 5 166 грн (у 2026 році), а саму закупівлю провели без використання електронної системи.

уклав договір з АО "Еверліґал" на суму до 7,5 млн грн для захисту співробітників під час обшуків. Вартість однієї години послуг зросла з 1 740 грн (у 2023 році) до 5 166 грн (у 2026 році), а саму закупівлю провели без використання електронної системи. Найдорожчі адвокати – в "Енергоатому". "Енергоатом" без тендеру уклав угоду з АО "Саєнко Харенко" на суму до 30,8 млн грн. Година роботи партнера фірми коштує понад 20 тис. грн з ПДВ, що є найвищим показником серед описаних закупівель.

"Енергоатом" без тендеру уклав угоду з АО "Саєнко Харенко" на суму до 30,8 млн грн. Година роботи партнера фірми коштує понад 20 тис. грн з ПДВ, що є найвищим показником серед описаних закупівель. "Нафтогаз" обрав відкриті торги та підрядника з політичним бекграундом. На відміну від НБУ та "Енергоатому", "Нафтогаз" провів відкритий тендер і підписав угоду на 7,3 млн грн з АО "Екво". Співзасновником фірми є Олексій Філатов (колишній заступник глави Адміністрації президента), а сама компанія раніше фігурувала в розслідуваннях щодо корупції в АМКУ.

На відміну від НБУ та "Енергоатому", "Нафтогаз" провів відкритий тендер і підписав угоду на 7,3 млн грн з АО "Екво". Співзасновником фірми є Олексій Філатов (колишній заступник глави Адміністрації президента), а сама компанія раніше фігурувала в розслідуваннях щодо корупції в АМКУ. Відкрита конкуренція реальна та суттєво знижує ціну. Приклади "Нафтогазу" та "Укренерго" показують ефективність торгів: "Укренерго" завдяки відкритому конкурсу знизило очікувану вартість контракту з 14,8 млн грн до 6,2 млн грн (підрядник – АО "ЕЙ. ДЖИ. ЕЙ та Партнери").

Приклади "Нафтогазу" та "Укренерго" показують ефективність торгів: "Укренерго" завдяки відкритому конкурсу знизило очікувану вартість контракту з 14,8 млн грн до 6,2 млн грн (підрядник – АО "ЕЙ. ДЖИ. ЕЙ та Партнери"). Державні компанії та регулятори витрачають мільйони гривень на приватних юристів, які мають захистити посадовців у разі розслідувань НАБУ чи інших органів, при цьому закупівлі нерідко обходять прозорі процедури під приводом "спеціальних підстав".

Нацбанк готовий платити по 5,1 тис. грн за захист свого керівництва: за кілька років ціна злетіла в рази

НБУ настільки піклується про своє керівництво, що вже підписав договір з адвокатами, які мають захищати топів під час обшуків. За захист діючих та навіть звільнених членів правління, посадовців НБУ та членів Ради Нацбанку готові заплатити до 7,5 млн грн. Платити доведеться за фактом надання послуг.

Уже не перший рік Нацбанк довіряє захист своїх співробітників адвокатському об'єднанню "Еверліґал". Вони мають також приїжджати на обшуки в НБУ чи до службовців Нацбанку. Що цікаво, вартість послуг адвокатів злетіла в рази.

У березні 2023-го з ними підписали договір із граничною вартістю 1,6 млн грн, і тоді година коштувала 1 740 грн (без ПДВ). Ціна з податком – 2 088 грн за годину.

Договір НБУ від 2023 року

У договорі від 2026-го вартість години зросла до 5 166 грн, тобто у два з половиною рази. Останніми роками Нацбанк застосовує закупівлю без використання електронної системи. Регулятор має право закуповувати послуги без торгів на такі суми за умови "спеціальних підстав". Зокрема, якщо існує нагальна потреба, відсутність альтернативи, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, потреби оборони тощо.

Договір НБУ від 2026 року

"Телеграф" звернувся до НБУ з проханням пояснити, яка саме потреба змусила регулятора підписати договір без проведення тендерів та чи погоджуються вони з трикратним зростанням ціни. На момент публікації відповіді ми не отримали.

До речі, до повномасштабної війни НБУ проводив відкриті торги. Наприклад, у січні 2022-го в тендері брали участь два учасники: АО "Еверліґал" та АО "Юридична фірма "Аріо". Улюбленці Нацбанку запропонували менш вигідну ціну, однак усе одно виграли тендер, бо пропозицію "Аріо" відхилили. Після цього в АО "Аріо" навіть скаржилися в АМКУ, однак безрезультатно.

Якщо НАБУ чи інші правоохоронці зацікавляться діяльністю когось із посадовців регулятора та розпочнуть розслідування, підозрюваний отримає безоплатних адвокатів від АО "Еверліґал" із можливістю користуватися їхніми послугами на 7,5 млн грн. Непогана складова "соцпакету".

Пропозицію "Аріо" відхилили

АО "Еверліґал" існує трохи менш як 10 років. Нацбанк – єдина державна установа, з якою співпрацює фірма. Власники АО: колишній депутат Київради від "Європейської солідарності" Андрій Порайко (45%), адвокати Андрій Оленюк (45%) та Олександр Ружицький (10%).

Найдорожчі адвокати – для наглядової ради "Енергоатому"

"Енергоатом" найняв юридичного радника для наглядової ради за 30,8 млн грн. Тендер для цього не проводили, юриста обрали без використання електронної системи. Договір підписали з АО "Саєнко Харенко" 1 липня 2026-го. Це рамкова угода з погодинною оплатою за фактом (time & materials), а не фіксована щомісячна абонентська плата (retainer fee).

Максимальна вартість – 30,8 млн грн. При цьому вартість послуг "Саєнко Харенко" залежить від того, який саме спеціаліст допомагає наглядовій раді. Наприклад, якщо партнер компанії (зокрема Володимир Саєнко або ж Михайло Харенко) щось порадить наглядовій раді, то за кожну годину його роботи доведеться платити по 16,8 тис. грн (з ПДВ – 20 160 грн). Це найвища вартість послуг, яка зустрічалася "Телеграфу" в матеріалах про надання юридичних послуг для державних установ та компаній.

Орієнтовна кількість годин згідно з договором – 2 760. З них лише 302 години – роботи партнерів. Середня вартість години без урахування посади юриста становить 11 161,7 грн з ПДВ.

Вартість години роботи спеціаліста АТ "Саєнко Харенко"

"Саєнко Харенко" – відома адвокатська компанія з високим цінником. У серпні завдяки ухвалі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду стало відомо, що адвокати отримали від LEGO Holding A/S 110 тис. євро за свої послуги. За ці гроші "Саєнко Харенко" боролися з піратами, які незаконно продавали іграшки корпорації.

"Саєнко Харенко" виявили трьох ФОПів та ТОВ "ТГ "Юніон Груп", які незаконно продавали іграшки. У LEGO Holding A/S хотіли, щоб відповідачі компенсували вартість наданих юридичних послуг. Однак суд розрахував, що насправді "Саєнко Харенко" у цій справі надали правничу допомогу не на 110 тис. євро, а всього на 1 тис. євро (еквівалент 52,2 тис. грн).

За два квартали 2026-го АО "Саєнко Харенко", згідно з даними Opendatabot, заробило 176,3 млн грн. Крім "Енергоатому", їхніми послугами також користувався "Оператор газотранспортної системи України" (на 1,1 млн грн).

"Нафтогаз" заплатить фірмі колишнього заступника глави Адміністрації президента

"Нафтогаз" на юридичну допомогу своїй наглядовій раді готовий витратити втричі менше, ніж "Енергоатом". Наприкінці червня компанія підписала договір із максимальною вартістю 7,3 млн грн з АО "Екво". При цьому очікувана вартість була до 10 млн грн. "Нафтогаз" – одна з небагатьох зі згаданих компаній, яка провела відкриті торги. Середня вартість години – 7 670 грн.

"Екво" має п'ятьох засновників: Анну Бабич, Юлію Кирпу, Дениса Лисенка, Марію Нижнік та Олексія Філатова. Філатов був заступником глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Марія Нижнік працювала заступницею голови АМКУ. Юридична компанія потрапляла в кілька скандалів, зокрема її назва фігурувала у справі щодо корупції в АМКУ.

"З середини 2015 року АМКУ очолює Юрій Терентьєв. Він та заступниця голови АМКУ Ніна Сидоренко є однокурсниками Олексія Філатова, який був заступником глави Адміністрації президента. Цивільна дружина Філатова Анна Бабич є співвласницею "Екво". Також з "Екво" в АМКУ прийшла працювати Марія Нижнік, яка у 2015–2019 роках була першою заступницею голови Комітету Терентьєва і яку називали кумою Філатова", – писало видання "Наші гроші".

Фрагмент договору з АТ "Екво"

"Екво" за час свого існування виграла тендери в "Нафтогазу України" на 21,2 млн грн. Ще по 1,4 млн грн – в "Укрпошти" та "Укроборонпрому". При цьому лише за перші два квартали 2026-го фірма задекларувала дохід у 234,8 млн грн (а чистий прибуток – 23,4 млн грн).

Як НБУ, "Енергоатом", "Нафтогаз" та "Укренерго" обирають юристів. Інфографіка "Телеграфу"

"Укренерго" та арбітраж

Один зі спорів НЕК "Укренерго" в Стокгольмському Арбітражному інституті обійдеться не більше ніж у 6,2 млн грн. Це максимальна вартість контракту, підписаного "Укренерго" з АО "ЕЙ. ДЖИ. ЕЙ та Партнери". Кожна година роботи з ПДВ у середньому обійдеться у 3 408 грн. Контракт передбачає до 1 837 годин.

Тверда ціна 6,22 млн грн включає геть усі витрати юридичної фірми: залучення будь-яких третіх осіб (технічних, інженерних чи юридичних експертів), проживання, харчування, страхування та інші видатки юристів. Однак "Укренерго" окремо покриває гонорари самих арбітрів, судові та арбітражні збори (це стандартна практика для міжнародних арбітражів).

Також договором передбачено можливість підписувати проміжні акти та виплачувати авансування/проміжні платежі в обсязі до 20% від вартості відповідного етапу.

АО "ЕЙ. ДЖИ. ЕЙ та Партнери" серед усіх державних установ та підприємств виграло тендери лише в "Укренерго". При цьому, на відміну від НБУ, "Укренерго" проводило відкриті торги, на які прийшло багато фірм. Очікувана ціна знизилася з 14,8 до 6,2 млн грн.

У компанії чотири засновники: Ірина Мороз, Іван Касинюк, Амінат Сулейманова, Павло Лебедєв. Це відносно невелика юридична фірма. Увесь дохід за минулий рік склав 38,8 млн грн. У скандали АО "ЕЙ. ДЖИ. ЕЙ та Партнери" не потрапляло.

Вартість години роботи приватних адвокатів для держсектору коливається від 3,4 тис. грн до астрономічних 16,8 тис. грн за годину партнерів. І ціни лише зростають. Наприклад, НБУ підняв годинну ставку для свого постійного підрядника АО "Еверліґал" у 3 рази порівняно з 2023 роком.

Зазначимо, звичайним клієнтам згадані фірми пропонують значно менші ціни. Вартість залежить від того, які послуги необхідно надати, яка складність справи, хто саме буде її вести.

Занепокоєння викликає ситуація, коли державні установи домовляються з юридичними фірмами без відкритих торгів. Це не лише позбавляє можливості заощадити за рахунок конкуренції, а й створює додаткові корупційні ризики.

Детальніше про те, скільки державні компанії витрачають на страховку для своїх наглядових рад, читайте в наступних публікаціях "Телеграфу". Далі буде…