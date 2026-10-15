Шеф-кухар придумав, як зберегти помідори свіжими до місяця: знадобиться трубочка

Незвичайний спосіб зберігання нагоді на кожній кухні

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Помідори часто використовують у готуванні, але зберегти їх пружними та свіжими буває непросто. Домініканський шеф-кухар Сауль Рейєс розповів про спосіб, який, за його словами, допомагає зберігати плоди до місяця.

Знадобляться пакет із застібкою, паперовий рушник та соломинка. Про це пише видання 20 хвилин.

Як вибрати помідори

В Іспанії помідори додають у багато страв. З них готують основу для гаспачо та сальморехо, кладуть їх у овочеві салати та соус для тушкованих страв. Помідори вирощують і в теплицях, але найкращими вважають літні плоди.

У світі налічується до 300 сортів помідорів. Більшість із них червоні, але бувають також жовті, зелені, рожеві та "сині". Купуючи, вибирайте плоди рівномірного кольору. Червоні та м’які помідори зазвичай стигліші і солодші.

Як вибрати помідори Фото: Freepik

Чому помідори втрачають свіжість і як їх зберігати

Помідори псуються, коли втрачають вологу. Шкірка утримує воду, але місце, яким плід кріпився до рослини, такого захисту немає. Щоб уповільнити втрату вологи, помідори рекомендують зберігати цією стороною вниз.

Для більш тривалого зберігання Сауль Рейєс із Gustillosrecetas пропонує створити подобу вакуумної упаковки.

Реєс кладе помідори у пластиковий пакет із застібкою та додає аркуш паперового рушника. Потім через соломинку висмоктує повітря з пакета та закриває його.

Як довше зберегти помідори свіжими. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що міститься у помідорах

Помідори складаються переважно з води: у 100 г міститься близько 22 ккал. Головний макронутрієнт у яких – вуглеводи.

За даними Іспанського фонду харчування, помідори містять вітаміни C та A. Останній представлений головним чином каротиноїдами провітаміну A. У помідорах також є клітковина, калій, селен, вітамін E та вітаміни групи B, у тому числі фолат.

Червоний колір плодам надає лікопін – пігмент із антиоксидантними властивостями. Помідори є важливим харчовим джерелом цієї речовини.

Як повідомляв "Телеграф", помідори можна заготовляти і без банок. Заморожені томати рекомендують розморожувати поступово: потрібну кількість на ніч залишають у холодильнику – про це розповіли у раді з розморожування. Взимку кубики томатного соусу тримають у щільно закритих пакетах і дістають за необхідності. Так заготівлю зручно використати порціями. Для незрілих помідорів публікація також пропонує приготувати джем або гостру закуску з часником та перцем чилі.