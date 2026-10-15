Шеф-повар придумал, как сохранить помидоры свежими до месяца: понадобится трубочка

Необычный способ хранения пригодится на каждой кухне

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Помидоры часто используют в готовке, но сохранить их упругими и свежими бывает непросто. Доминиканский шеф-повар Сауль Рейес рассказал о способе, который, по его словам, помогает хранить плоды до месяца.

Понадобятся пакет с застёжкой, бумажное полотенце и соломинка. Об этом пишет издание 20minutos.

Как выбрать помидоры

В Испании помидоры добавляют во множество блюд. Из них готовят основу для гаспачо и сальморехо, кладут их в овощные салаты и соус для тушёных блюд. Помидоры выращивают и в теплицах, но лучшими считают летние плоды.

В мире насчитывается до 300 сортов помидоров. Большинство из них красные, но бывают также жёлтые, зелёные, розовые и "синие". При покупке выбирайте плоды равномерного цвета. Красные и мягкие помидоры обычно спелее и слаще.

Как выбрать помидоры. Фото: Freepik

Почему помидоры теряют свежесть и как их хранить

Помидоры портятся, когда теряют влагу. Кожица удерживает воду, но у места, которым плод крепился к растению, такой защиты нет. Чтобы замедлить потерю влаги, помидоры советуют хранить этой стороной вниз.

Для более долгого хранения Сауль Рейес из Gustillosrecetas предлагает создать подобие вакуумной упаковки.

Рейес кладёт помидоры в пластиковый пакет с застёжкой и добавляет лист бумажного полотенца. Затем через соломинку высасывает воздух из пакета и закрывает его.

Как дольше сохранить помидоры свежими. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что содержится в помидорах

Помидоры состоят преимущественно из воды: в 100 граммах содержится около 22 ккал. Главный макронутриент в них – углеводы.

По данным Испанского фонда питания, помидоры содержат витамины C и A. Последний представлен главным образом каротиноидами провитамина A. В помидорах также есть клетчатка, калий, селен, витамин E и витамины группы B, в том числе фолат.

Красный цвет плодам придаёт ликопин – пигмент с антиоксидантными свойствами. Помидоры служат важным пищевым источником этого вещества.

Как сообщал "Телеграф", помидоры можно заготавливать и без банок. Замороженные томаты рекомендуют размораживать постепенно: нужное количество на ночь оставляют в холодильнике – об этом рассказали в совете по размораживанию. Зимой кубики томатного соуса держат в плотно закрытых пакетах и достают по мере необходимости. Так заготовку удобно использовать порциями. Для незрелых помидоров публикация также предлагает приготовить джем или острую закуску с чесноком и перцем чили.