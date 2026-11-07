Більше не викините жодної: як коробки з-під взуття допоможуть удома
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Зі щільного картону можна зробити стильні органайзери
У взуттєвих коробках зручно зберігати дрібниці. Додайте картонні перегородки й обклейте коробку тканиною або папером чи пофарбуйте її – порожня упаковка стане корисним предметом інтер’єру.
Ідеї повторного використання коробок зібрало Los Andes. Для оздоблення підійдуть самоклейний папір, залишки тканини й етикетки: з їхньою допомогою можна підписати вміст відділень.
Органайзер для косметики та засобів догляду
Для найпростішого варіанту зніміть кришку, обклейте коробку зовні й установіть усередині картонні перегородки. В окремих комірках зручно зберігати помади, туш, пензлі та інші дрібні засоби, які зазвичай змішуються в шухляді.
У коробці можна тримати креми, парфумерію та інші засоби особистого догляду. Виберіть нейтральні відтінки або візерунок у тон кімнаті – тоді коробку можна залишити на видноті, наприклад на комоді чи полиці.
Картон потрібно берегти від вологи. Засоби, які можуть пролитися, краще не ставити прямо в коробку: рідина зіпсує матеріал і оздоблення.
Відділення для прикрас та аксесуарів
Для біжутерії, годинників, шпильок і аксесуарів для волосся знадобиться багато невеликих комірок. Виміряйте внутрішній простір коробки, виріжте картонні смужки однакової висоти й з’єднайте їх у сітку перегородок.
Усередину можна покласти невеликі тканинні валики для каблучок. Браслети й намиста теж краще розкласти по окремих секціях, щоб у кожної прикраси було своє місце.
Для оздоблення підійдуть папір із візерунком, акрилова фарба або клаптики, що залишилися від інших робіт. Так коробка, яка раніше просто займала місце в шафі, знову стане в пригоді.
Зберігання кабелів і дрібної електроніки
Зарядні пристрої, навушники, перехідники й дроти можна скласти в одну коробку, а не тримати впереміш у шухляді чи на приліжковій тумбочці. Розділювачі допоможуть розподілити речі, а підписи підкажуть, що лежить у кожній секції.
За потреби в боковій стінці можна зробити невеликі отвори для дротів. При цьому закриту картонну коробку не можна використовувати для розміщення електричних роз’ємів і пристроїв, які можуть нагріватися.
Коробку також можна відвести під батарейки, USB-накопичувачі, пульти та інші дрібні речі, які часто опиняються розкиданими по кімнаті.
Настільні модулі для паперів і пам’ятних речей
Для відкритих модулів на письмовому столі чи стелажі підійдуть найміцніші коробки. Зніміть кришку, зміцніть дно й обклейте коробку зовні одним матеріалом – так вона матиме охайніший вигляд.
Усередині можна зберігати зошити, фотографії, листи, канцелярське приладдя й пам’ятні речі. Якщо однаково оздобити кілька коробок, вийде комплект органайзерів.
Перш ніж переробляти коробку, перевірте, чи картон чистий, сухий і не пошкоджений. Кілька коробок ставте на стійку поверхню й не навантажуйте важкими предметами.
Як повідомляв "Телеграф", українка вирішила не викидати коробку з-під піци. Майстриня запропонувала перетворити упаковку на годівницю для птахів.