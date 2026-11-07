Більше не викините жодної: як коробки з-під взуття допоможуть удома

Зі щільного картону можна зробити стильні органайзери

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У взуттєвих коробках зручно зберігати дрібниці. Додайте картонні перегородки й обклейте коробку тканиною або папером чи пофарбуйте її – порожня упаковка стане корисним предметом інтер’єру.

Ідеї повторного використання коробок зібрало Los Andes. Для оздоблення підійдуть самоклейний папір, залишки тканини й етикетки: з їхньою допомогою можна підписати вміст відділень.

Органайзер для косметики та засобів догляду

Для найпростішого варіанту зніміть кришку, обклейте коробку зовні й установіть усередині картонні перегородки. В окремих комірках зручно зберігати помади, туш, пензлі та інші дрібні засоби, які зазвичай змішуються в шухляді.

У коробці можна тримати креми, парфумерію та інші засоби особистого догляду. Виберіть нейтральні відтінки або візерунок у тон кімнаті – тоді коробку можна залишити на видноті, наприклад на комоді чи полиці.

Картон потрібно берегти від вологи. Засоби, які можуть пролитися, краще не ставити прямо в коробку: рідина зіпсує матеріал і оздоблення.

Перегородки у взуттєвій коробці допоможуть охайно зберігати косметику та засоби догляду/Фото: ШІ

Відділення для прикрас та аксесуарів

Для біжутерії, годинників, шпильок і аксесуарів для волосся знадобиться багато невеликих комірок. Виміряйте внутрішній простір коробки, виріжте картонні смужки однакової висоти й з’єднайте їх у сітку перегородок.

Усередину можна покласти невеликі тканинні валики для каблучок. Браслети й намиста теж краще розкласти по окремих секціях, щоб у кожної прикраси було своє місце.

Для оздоблення підійдуть папір із візерунком, акрилова фарба або клаптики, що залишилися від інших робіт. Так коробка, яка раніше просто займала місце в шафі, знову стане в пригоді.

Перегородки в коробці допоможуть зручно зберігати прикраси та аксесуари/Фото: ШІ

Зберігання кабелів і дрібної електроніки

Зарядні пристрої, навушники, перехідники й дроти можна скласти в одну коробку, а не тримати впереміш у шухляді чи на приліжковій тумбочці. Розділювачі допоможуть розподілити речі, а підписи підкажуть, що лежить у кожній секції.

За потреби в боковій стінці можна зробити невеликі отвори для дротів. При цьому закриту картонну коробку не можна використовувати для розміщення електричних роз’ємів і пристроїв, які можуть нагріватися.

Коробку також можна відвести під батарейки, USB-накопичувачі, пульти та інші дрібні речі, які часто опиняються розкиданими по кімнаті.

У картонних коробках зручно зберігати кабелі й дрібну електроніку окремо/Фото: ШІ

Настільні модулі для паперів і пам’ятних речей

Для відкритих модулів на письмовому столі чи стелажі підійдуть найміцніші коробки. Зніміть кришку, зміцніть дно й обклейте коробку зовні одним матеріалом – так вона матиме охайніший вигляд.

Усередині можна зберігати зошити, фотографії, листи, канцелярське приладдя й пам’ятні речі. Якщо однаково оздобити кілька коробок, вийде комплект органайзерів.

Перш ніж переробляти коробку, перевірте, чи картон чистий, сухий і не пошкоджений. Кілька коробок ставте на стійку поверхню й не навантажуйте важкими предметами.

Взуттєві коробки можна перетворити на зручні домашні органайзери/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", українка вирішила не викидати коробку з-під піци. Майстриня запропонувала перетворити упаковку на годівницю для птахів.