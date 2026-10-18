Мінімалістичні меблі йдуть у минуле: нова альтернатива в дизайні інтер'єрів

Антикварні комоди, ретролампи та родинні речі стають виразними акцентами сучасного дому.

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У 2026 році скандинавські меблі поступаються місцем вінтажу та речам з історією. Замість однакових гарнітурів, нейтральних відтінків і простих ліній в інтер’єрі тепер поєднують старе й нове.

Антикварний комод, крісло з минулих десятиліть або лампа, що дісталася у спадок, додають обстановці елегантності та індивідуальності, не позбавляючи житло сучасного комфорту, повідомляє Radio Mitre.

Чому вінтаж витісняє однакові гарнітури

Інтер’єри відходять від одноманітності, коли всі меблі мають такий вигляд, ніби їх придбали одночасно. Інтерес до ностальгії відображений і у звіті Pinterest Predicts 2026. Серед відзначених тенденцій – Throwback Kid із відсиланнями до минулих епох і FunHaus, натхненний цирковою естетикою. Кількість пошукових запитів "vintage circus aesthetic" зросла на 70%.

Зміни помітні завдяки окремим виразним предметам. Старий комод, крісло з оббивкою, ретролампа або приставний столик можуть стати головним акцентом кімнати. Достатньо вдало розмістити одну таку річ – заповнювати вінтажем увесь простір не потрібно.

Особливо цінними є сімейні речі. Успадковані меблі можна відреставрувати й повернути до повсякденного використання, зберігши сліди часу. На відміну від серійних виробів, такі речі мають особисту й емоційну цінність.

Вінтажний комод може стати виразним акцентом сучасної вітальні/Фото: ШІ

Як поєднати старі меблі із сучасною обстановкою

Основа такого інтер’єру залишається практичною: світлі стіни, хороше освітлення та функціональні меблі. На цьому тлі особливо помітні предмети з іншої епохи – старе крісло, картина в ретростилі або лампа з виразним силуетом.

Тут важливий контраст форм і матеріалів. Плавні вигини старовинних меблів пом’якшують строгі лінії сучасної кімнати, а комод із темного дерева додає глибини інтер’єру у світлих тонах. У таке поєднання особливо добре вписується деревина з виразним малюнком волокон і природним оздобленням.

Почати можна з дрібниць: рам, дзеркал, годинників, кераміки або посуду, придбаних із рук. Вони додадуть інтер’єру характеру без масштабного переставляння меблів. Залиште кожному предмету достатньо місця, щоб його форма й фактура не губилися серед інших речей.

Вінтажний комод і крісло додають індивідуальності сучасній вітальні/Фото: ШІ

Які кольори й форми пасуватимуть до ретростилю

Вінтажні меблі роблять палітру теплішою та різноманітнішою. Теракотовий, оливковий, гірчичний, бордовий, насичений синій і коричневі відтінки допоможуть відійти від одноманітної нейтральної гами. Їх можна додати в окремих деталях, не перефарбовуючи весь дім.

Для текстилю підійдуть килими, штори й декоративні подушки з візерунками в дусі минулих десятиліть. Вони об’єднають меблі різних епох і додадуть кольору інтер’єру, де стіни та великі поверхні залишаються нейтральними.

Форми обирають залежно від епохи, яка ближча власникам. Відсилання до 1960-х і 1970-х років додають насичених кольорів, вигинів і геометричних мотивів. Натхнення 1980-ми – це виразніші контрасти й великі предмети, які стануть яскравими акцентами в кімнаті із сучасною основою.

У 2026 році вінтажні предмети стають виразними акцентами сучасного інтер’єру/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", у моду повертається полірований комод 1970-х років на конусоподібних ніжках. Після реставрації він може стати стильним акцентом вітальні в інтер’єрі. Так старі радянські меблі отримують нове життя, замість того щоб припадати пилом на балконі чи дачі.