Забудьте про ремонт: як зробити вітальню краще, не купивши жодної речі

Як оновити кімнату без витрат

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Навіть із хорошими меблями кімната може здаватися незавершеною та не затишною. Часто річ не в обстановці, а в розташуванні меблів, освітленні й дрібницях, які впадають в око раніше, ніж ціни на меблі.

Перш ніж братися за ремонт або змінювати меблі, дизайнери радять спробувати переставити кілька речей. Як пише чеське видання Poudree , більшість таких змін можна внести буквально за один вечір.

Відсуньте диван від стіни

Зазвичай диван присувають впритул до стіни, особливо в невеликих квартирах. Але іноді через це кімната перетворюється на порожній квадрат, де всі меблі стоять уздовж стін.

Якщо дозволяє простір, відсуньте диван хоча б на кілька сантиметрів або поверніть його, щоб створити зону для спілкування. Головне – залишити зручні проходи, інакше кімната стане смугою перешкод. Перед перестановкою позначте контури меблів на підлозі малярною стрічкою та подивіться, який вигляд матиме кімната.

Змініть освітлення

Люстра під стелею рідко створює затишок. Поставте торшер, настільну лампу або джерело м’якого розсіяного світла біля крісла, полиці чи комода. Багаторівневе освітлення іноді змінює вигляд кімнати сильніше, ніж новий декор.

Зверніть увагу й на колір лампочок. Для вітальні підійде тепле біле світло, а в робочій зоні можна обрати яскравіше. Якщо змішати в одній кімнаті лампочки з відтінками, які сильно відрізняються, кожен кут здаватиметься частиною іншої квартири.

Торшер біля крісла чи дивана додасть вітальні м’якого розсіяного світла. Фото згенеровано ШІ

Перемістіть килим

Маленький килимок перед великим диваном візуально "розрізає" кімнату. Якщо дозволяє розмір, покладіть килим так, щоб на ньому стояли хоча б передні ніжки дивана. У невеликій кімнаті використовуйте те, що вже маєте: купувати величезний килим лише через "правило з інтернету" не потрібно.

Підніміть штори

Якщо штори закінчуються просто над вікном, вони візуально ділять стіну. Якщо їхня довжина дозволяє, повісьте карниз вище: так кімната здаватиметься вищою. Водночас розсунуті штори не мають закривати вікно й позбавляти кімнату денного світла.

Водночас штори не мають бути надто довгими. Тканина, що лежить на підлозі в проході, рідко має гарний вигляд і до того ж збирає пил.

Створіть композицію на комоді

На комоді часто накопичуються ключі, листи, підставки й дрібниці, залишені "тимчасово". Повністю звільніть його, а потім поверніть лише те, що справді потрібне або на що приємно дивитися: лампу, вазу, кілька книжок, мисочку для дрібниць. Також зважайте, що предмети різної висоти мають жвавіший вигляд, ніж ряд однакових дрібничок.

Зробити вітальню затишнішою можна без ремонту. Фото згенеровано ШІ

Повісьте картину на правильній висоті

Якщо картина висить надто високо, вона ніби існує окремо від кімнати. Дизайнери радять орієнтуватися на рівень очей: приблизно на цій висоті має бути центр картини. Але це лише орієнтир, а не суворе правило. Картину над диваном чи комодом потрібно співвіднести з меблями під нею.

Перш ніж свердлити стіну, виріжте з паперу контур рами й прикладіть його до стіни. Так буде простіше зрозуміти, що має кращий вигляд: одна велика картина, пара однакових чи невелика галерея.

Залиште вільне місце

Не кожен кут потрібно заповнювати кашпо, полицею чи столиком. Якщо в кімнаті багато кольорів, матеріалів і речей, вільний простір допоможе решті предметів виділитися. На тиждень приберіть один предмет декору, який давно не тішить. Якщо так стало краще, ви знайшли відповідь, не витративши жодної копійки.

Порівняйте "до" і "після"

Сфотографуйте кімнату з однієї точки. Потім переставте лампу, поправте килим і спробуйте змінити розташування меблів. Зробіть другий знімок за схожого освітлення. Порівняння швидко покаже, що справді змінило враження.