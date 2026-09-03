Колишній чемпіон та нардеп збудував палац на Трухановому острові: що про нього відомо (фото)

Правоохоронці взялися за майно відомого експолітика

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На Трухановому острові в Києві, де заборонено будівництво, виявили маєток, який пов’язують із колишнім народним депутатом та спортсменом Анатолієм Писаренком. Наразі прокуратура домагається звільнення цієї ділянки.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Труханов для обраних: як колишній нардеп збудував палац на острові та "кинув" дружину футболіста Шовковського" .

Як відомо, американська компанія Анатолія Писаренка купила на Трухановому острові реабілітаційний центр (206 кв. м), знесла його та незаконно збудувала величезний особняк площею майже 1100 кв. м.

Хронологія та суть порушення. Інфографіка "Телеграфа"

Також відомо, що Печерське управління поліції теж розслідує кримінальне провадження (№12025100000000954), що стосується прямих шахрайських дій Анатолія Писаренка. У рамках цього розслідування у травні колишній державний діяч був взятий під варту з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Запоруку внесли оперативно, слідчі дії продовжуються.

Особняк Писаренко. Скріншот відео, якість покращено за допомогою ШІ

У матеріалах зазначеного кримінального провадження спливають не лише питання захоплення земель Труханова острова, а й епізоди бізнес-конфлікту з ТОВ "Тактика". Власницями компанії є Марина Купетова та її бізнес-партнери Ганна Кіро та Віталій Розінко. Кутепова – дружина легендарного українського футболіста , а нині депутата Київської міської ради Олександра Шовковського.

Фірма Писаренка ТОВ "Завод "Експрес" передала Кутеповій приміщення в оренду. Вони домовилися про плату в розмірі 1 тис. доларів на місяць, а ще близько 250 тис. доларів повинні були бути вкладені в капітальний ремонт і розглядалися б як частина орендної плати на 10 років. 2031 року.

Однак у 2023 році Писаренко знайшов покупця і договір розірвали, а гроші екснардеп вирішив не повертати. Наразі поліція кваліфікує такі бізнес-маневри, як шахрайські дії.

Крім того, під час перевірки особняка на Трухановому острові, експерти вважали, що через багаторічне незаконне користування комунальною землею київської громади бюджет столиці зазнав збитків на суму близько 18 мільйонів гривень.

Анатолій Писаренко — що про нього відомо

Народився 10 січня 1958 року у Києві.

З початку 1990-х – спортивний функціонер, бізнесмен та політик.

З 1994 по 2012 рік – президент Федерації важкої атлетики України.

У 2002-2005 — Народний депутат України 4-го скликання від партії СДПУ(о).

Фото з Facebook Анатолія Писаренка

Анатолій Писаренко є триразовим чемпіоном світу (1981–1983), чотириразовим чемпіоном Європи (1981–1984). Володар 17 світових рекордів у важкій вазі, серед яких 265 кг у поштовху (1984 рік, Софія).

Також був співтворцем журналу «Українська важка атлетика» (повна назва Ілюстрований журнал «Українська важка атлетика»), який виходив у (1996-х роках).

У серпні 2012 року отримав Орден "За заслуги" за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радіорубка на Трухановому перетворилася на маєток із кортом. Стало відомо, на кого екс-нардеп переписав елітну нерухомість.