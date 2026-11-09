Сильно схудли, а дружина почала втрачати зуби: як сидять у в'язниці Мадуро та його дружина

Судовий розгляд по справі Мадуро призначений на червень 2027 року

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишній очільник Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес, після решту на початку року, утримуються в американських в'язницях. За цей час обоє сильно схудли та мають проблеми зі здоров'ям, проте це не заважає ексдиктатору проводити більшу частину часу за читанням релігійних та філософських текстів, включаючи Біблію та Коран.

Загалом інтерес до теології, який був помітний у Мадуро і до його затримання, посилився під час ув'язнення. Про це йдеться в розслідуванні New York Times.

У виданні зазначають, що колишній президент Венесуели, якому 63 роки, почав часто зустрічатись з тюремними капеланами, зокрема з католицьким священиком та рабином.

Цікаво, що Мадуро раніше публічно заявляв про своє сефардське єврейське походження, описуючи своїх предків як іммігрантів з Нідерландських Антильських островів до Венесуели. Однак близькі до нього люди повідомили журналістам, що він ніколи не виявляв інтересу до юдаїзму до свого арешту.

Також у виданні розповіли, що фізичний стан Мадуро погіршився. Через низьку якість в'язничної їжі він стрімко втрачає вагу. Зазначається, що колишній президент Венесуели "помітно схуд і скаржиться на їжу в останні місяці".

Мадуро перебуває у Бруклінському столичному слідчому ізоляторі, де раніше утримувалися інші відомі в'язні, зокрема Шон Комбс, Сем Бенкман-Фрід та Луїджі Манджоне. Ця установа, яка розрахована приблизно на 1300 ув'язнених, роками стикалася з проблемами, пов'язаними з насильством між в'язнями та нестачею персоналу.

Ніколас Мадуро перебуває у в’язниці в Нью-Йорку. Фото Ніколас Мадуро/Х

Які умови утримання дружини Мадуро

Стан 70- річної Сілії Флорес описується як більш нестабільний. Згідно з судовими документами, дружина диктатора втратила близько 11 кілограмів та два зуби. Лікарі також призначили їй нітрогліцерин від болю в грудях.

Флорес провела три місяці в одиночній камері та постраждала від перцевого газу, який використовувався для розгону бійки між ув'язненими. Її адвокати вважають, що в липні вона могла перенести легкий серцевий напад, хоча офіційного медичного підтвердження цьому немає. Також вказано, що вона спить від трьох до чотирьох годин на добу.

Мадуро та Флорес разом понад 20 років

Як відомо, Мадуро та Флорес, серед іншого, висунуті звинувачення у змові з метою наркотероризму та торгівлі кокаїном і вони не визнали себе винними. Судовий розгляд по їхній справі заплановано на червень 2027 року.

Після арешту, колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро почав вивчати релігію. Фото Вінсент Албан/The New York Times

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Ніколаса Мадуро і як вона виглядає.