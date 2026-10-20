Забудьте про мінімалізм: ця "бабусина" деталь поверне затишок у вашу оселю

Старі речі не завжди виходять із моди

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Кришталеві келихи, вази або салатниці можуть роками припадати пилом у серванті, але тепер вони стають окрасою сучасного інтер’єру. Дизайнери у 2026 році віддають перевагу вінтажним предметам.

Про це пишуть зарубіжні інтер’єрні видання, зокрема Good Housekeeping та Homes & Gardens. Цього року виріс інтерес до вінтажного скла та декоративних предметів з історією.

Старий посуд знову використовують в інтер’єрі

Протягом багатьох років у моді були більш лаконічні інтер’єри та мінімум декору. Але зараз дизайнери рекомендують використовувати для декору вінтажний посуд, щоб зробити ситуацію більш затишною.

Цікаво виглядають кольорове скло, рельєфні вази, фігурні келихи. Їх можна розмістити на відкритих полицях або скляних шафах.

Водночас не варто перетворювати квартиру на музей старих речей. Декілька таких деталей буде цілком достатньо для створення атмосфери.

Як використовувати кришталь. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Як використовувати кришталь вдома

Дизайнери радять кілька цікавих способів включити кришталь у повсякденний інтер’єр.

Кришталева ваза. Її можна розташувати на комоді, обідньому столі чи журнальному столику. У ній будуть доречні живі квіти або сухоцвіти.

Її можна розташувати на комоді, обідньому столі чи журнальному столику. У ній будуть доречні живі квіти або сухоцвіти. Салатниці та цукерниці. Їх можна використовувати для сервірування столу або зберігання невеликих предметів.

Їх можна використовувати для сервірування столу або зберігання невеликих предметів. Келихи та чарки. Незвичайні форми та грані красиво виглядають на відкритих полицях або домашньому барі.

Незвичайні форми та грані красиво виглядають на відкритих полицях або домашньому барі. Декоративні страви. Розмістити їх можна на підставці або використовувати як акцент у композиції на столі.

Розмістити їх можна на підставці або використовувати як акцент у композиції на столі. Кольорове скло. Такі вироби можна згрупувати за кольором і виставити там, де на них падатиме природне світло.

Як використовувати кришталь вдома. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які предмети з минулого перетворять рослини на перлину інтер’єру.