Не лише для консервації: як використати кришки від банок із користю

Для виробу знадобляться сім однакових кришок, тканина, корок і кілька матеріалів для декору

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Кришки від банок з-під варення, солінь чи соусів зазвичай викидають. Та їм можна дати друге життя: зробити підставку у формі квітки. Вона захистить стіл від гарячого посуду й стане незвичним кухонним аксесуаром.

Для роботи знадобляться сім однакових кришок, шматочки тканини та корок. Покрокову інструкцію опублікувало видання Hunker.

Як зробити підставку-квітку з кришок

Спочатку губкою нанесіть білу акрилову фарбу на краї кожної кришки – так поверхня матиме фактурний вигляд. Потім намастіть клеєм верх кришки, покладіть тканину й загорніть її краї навколо металу. Зафіксуйте їх гарячим клеєм.

Нанесіть фарбу

Зафіксуйте тканину гарячим клеєм

Обведіть кришку на тонкому аркуші корка й виріжте сім кружечків. Наклейте кожне на тканину, а вузький край коркового кружечка обмотайте джутовою мотузкою. Тканину можна підібрати до кольорів кухні або використати обрізки від інших поробок.

Корковий лист

Коли всі сім деталей будуть готові, склейте їх гарячим клеєм у формі квітки. Перенесіть контур на ще один шматок корка, виріжте його й приклейте зі зворотного боку. Між "пелюстками" приклейте маленькі намистини, а зовнішній край оздобте товстішою мотузкою.

Готовий виріб

Як використати виріб

Підставка захистить стільницю від гарячого посуду. Коркову основу також можна використати як невелику дошку для нотаток, фотографій або нагадувань. Для кнопок потрібен корок завтовшки щонайменше 5,5 мм. Якщо він тонший, до нього радять додати підкладку з ДВП.

Квітку з кришок можна повісити на стіну. Кілька виробів у тканинах і кольорах, що поєднуються між собою, складуть цілісну композицію.

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