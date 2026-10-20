Ароматна грибна юшка по-закарпатськи: рецепт ситної страви

Лісові гриби надають страві насиченого смаку

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Грибний суп особливо смакує в прохолодну погоду – коли на обід хочеться чогось гарячого й ситного. Один із таких варіантів – юшка з картоплею та лінивими галушками. Свіжі або заморожені гриби в поєднанні із сушеними надають їй насиченого аромату, а сметанна заправка пом’якшує смак. Довго варити бульйон і окремо готувати галушки не доведеться.

Що знадобиться для грибної юшки

Для трилітрової каструлі знадобляться 300 г свіжих або заморожених грибів, близько 30 г сушених, 2 середні картоплини, 1 цибулина, 1 морква та кілька зубчиків часнику. Такі пропорції пропонує автор кулінарного каналу "Смачно та гарно вдома". Також візьміть воду, трохи олії для смаження, сіль, перець і зелень.

Для лінивих галушок потрібні 1 яйце, половина чайної ложки солі та 80 г борошна. Залежно від розміру яйця борошна може знадобитися на 5 г більше або менше. Для заправки візьміть приблизно 150 г сметани – її можна замінити вершками.

Як зварити основу з грибами та картоплею

Наріжте цибулю дрібними кубиками, подрібніть часник, а моркву натріть на тертці або наріжте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте овочі до м’якості й легкої золотавої скоринки. Потім додайте свіжі або заморожені гриби й смажте до готовності.

Картоплю наріжте невеликими кубиками, покладіть у каструлю та залийте водою. Коли вона закипить, додайте обсмажені овочі з грибами, а потім – сушені гриби та сіль. Сушені гриби заздалегідь залийте водою й добре промийте.

Якщо каструля має товсте антипригарне дно, засмажку можна приготувати просто в ній, а потім додати картоплю та воду. Варіть основу близько 20 хвилин. На цей час картопля має майже зваритися – тоді можна додавати галушки.

Як приготувати галушки

Поки суп вариться, збовтайте яйце з половиною чайної ложки солі та вмішайте борошно. Тісто має бути тугим, але таким, щоб ложкою можна було відокремлювати невеликі порції. Відлийте з каструлі приблизно 5 столових ложок бульйону й залиште трохи охолонути: він знадобиться для сметанної заправки.

Змочіть ложку в бульйоні, відокремлюйте шматочки тіста й опускайте їх у суп. Розмір і форму обирайте на свій смак. Автор рецепта робить галушки тонкими й видовженими. Коли вони спливуть, варіть юшку далі на невеликому вогні.

"Беру сметану, приблизно 150 г, і змішую її з уже охололим бульйоном. Завдяки цьому вона не згорнеться в супі, але, звісно, усе залежить і від якості самої сметани", – пояснює автор рецепта.

Влийте сметанну суміш у каструлю, додайте перець і скуштуйте юшку – чи достатньо в ній солі. Наприкінці додайте зелень і варіть ще кілька хвилин. Готовий суп із грибами та галушками розлийте по тарілках.

Раніше "Телеграф" також ділився рецептом супу з мисливськими ковбасками.