Ароматная грибная юшка по-закарпатски: рецепт сытного блюда

Лесные грибы придают блюду насыщенный вкус, а сметанная заправка делает его нежнее

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Грибной суп особенно хорош в прохладную погоду – когда на обед хочется чего-то горячего и сытного. Один из таких вариантов – юшка с картофелем и ленивыми галушками. Свежие или замороженные грибы в сочетании с сушёными придают ей насыщенный аромат, а сметанная заправка смягчает вкус. Долго варить бульон и отдельно готовить галушки не придётся.

Что понадобится для грибной юшки

Для трёхлитровой кастрюли понадобятся 300 г свежих или замороженных грибов, около 30 г сушёных, 2 средние картофелины, 1 луковица, 1 морковь и несколько зубчиков чеснока. Такие пропорции предлагает автор кулинарного канала "Смачно та гарно вдома". Также возьмите воду, немного растительного масла для обжаривания, соль, перец и зелень.

Для ленивых галушек нужны 1 яйцо, половина чайной ложки соли и 80 г муки. В зависимости от размера яйца муки может понадобиться на 5 г больше или меньше. Для заправки возьмите примерно 150 г сметаны – её можно заменить сливками.

Как сварить основу с грибами и картофелем

Нарежьте лук мелкими кубиками, измельчите чеснок, а морковь натрите на тёрке или нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Затем добавьте свежие или замороженные грибы и жарьте до готовности.

Картофель нарежьте небольшими кубиками, положите в кастрюлю и залейте водой. Когда она закипит, добавьте обжаренные овощи с грибами, а следом – сушёные грибы и соль. Сушёные грибы заранее залейте водой и хорошо промойте.

Если у кастрюли толстое антипригарное дно, зажарку можно сделать прямо в ней, а затем добавить картофель и воду. Варите основу около 20 минут. Картофель к этому времени должен почти свариться – тогда можно добавлять галушки.

Как сделать галушки

Пока суп варится, взболтайте яйцо с половиной чайной ложки соли и вмешайте муку. Тесто должно получиться тугим, но таким, чтобы ложкой можно было отделять небольшие порции. Отлейте из кастрюли примерно 5 столовых ложек бульона и оставьте немного остыть: он понадобится для сметанной заправки.

Смочите ложку в бульоне, отделяйте кусочки теста и опускайте их в суп. Размер и форму выбирайте на свой вкус. Автор рецепта делает галушки тонкими и продолговатыми. Когда они всплывут, варите юшку дальше на небольшом огне.

"Беру сметану, примерно 150 г, и смешиваю ее с уже остывшим бульоном. Благодаря этому она не свернется в супе, но, конечно, все зависит и от качества самой сметаны", – объясняет автор рецепта.

Влейте сметанную смесь в кастрюлю, добавьте перец и попробуйте юшку – достаточно ли в ней соли. В конце положите зелень и варите ещё несколько минут. Готовый суп с грибами и галушками разлейте по тарелкам.

Ранее "Телеграф" также делился рецептом супа с охотничьими колбасками.