Не майонез і не йогурт: яка заправка зробить крабовий салат значно смачнішим

Улюблений салат із насиченішим смаком

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Крабовий салат не поступається популярністю Олів’є та оселедцю під шубою. Але якщо класичний салат із крабовими паличками вже набрид, його можна урізноманітнити, змінивши лише заправку.

Рецептом крабового салату по-новому поділилися на сайті Смачненьке. У рецепті є і майонез, але смак готової страви визначає поєднання сиру, часнику, кропу та м’якої гірчиці.

Що знадобиться для салату з крабовими паличками

Для салату візьміть 200 г крабових паличок, 4 варені яйця, 2 свіжі огірки та 100 г консервованої кукурудзи без рідини.

Для заправки підготуйте 80–100 г твердого сиру, 3–4 столові ложки майонезу, 1 зубчик часнику та 1 чайну ложку гірчиці. Кріп, сіль і мелений чорний перець додавайте до смаку. Сир потрібно натерти, а зелень дрібно нарізати, щоб їх було зручно змішати з рештою складників соусу.

"Звичайні інгредієнти тут доповнює сирна заправка з кропом, часником і гірчицею. Саме вона надає салату того смаку, заради якого хочеться покласти собі ще ложечку", – зазначає авторка рецепта.

Як приготувати сирну заправку

Почніть із соусу. Натріть твердий сир на середній тертці, дрібно наріжте кріп і з’єднайте їх у мисці. Пропустіть зубчик часнику через прес і додайте до сиру разом із гірчицею та майонезом. Приправте меленим чорним перцем і ретельно перемішайте.

Обирайте негостру гірчицю: у цій заправці вона має доповнювати решту продуктів. Сир додає соусу насиченості, кріп – свіжості, а часник робить смак виразнішим. Готову суміш залиште окремо від основи салату.

Не поспішайте солити страву. Найкраще зробити це після того, як усі інгредієнти будуть змішані. Так легше зберегти баланс і не пересолити салат.

Салат із крабовими паличками. Фото: Смачненьке

Як нарізати продукти та коли заправляти салат

Крабові палички наріжте невеликими шматочками й перекладіть у салатник. Варені яйця почистьте, наріжте кубиками й додайте туди ж. Огірки наріжте соломкою або кубиками. Якщо вони дуже соковиті, злегка промокніть їх паперовим рушником, щоб зайва волога не потрапила в салат.

З консервованої кукурудзи злийте рідину. Додайте зерна та огірки до крабових паличок із яйцями. Викладіть сирну заправку й обережно перемішайте, розподіляючи її по всіх інгредієнтах. Перед подаванням скуштуйте салат і лише після цього за потреби трохи підсоліть.

Якщо готуєте страву заздалегідь, не змішуйте все одразу. Нарізані продукти та заправку зберігайте окремо в холодильнику, а з’єднуйте безпосередньо перед подаванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився рецептом яловичини з перцем і пікантною заправкою.