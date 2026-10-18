Без бульйону, але з виразним смаком: як приготувати мисливський суп

Картопля, ковбаски та овочева засмажка – проста основа для мисливського супу з ніжним вершковим смаком

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Мисливський суп із ковбасками та плавленими сирками – ситний і апетитний обід, для якого не треба окремо варити м’ясний бульйон. Картопля та ковбаски роблять страву поживною, обсмажені овочі додають аромату, а сир створює ніжну вершкову основу. Подавайте суп гарячим, зі свіжою зеленню та хрустким хлібом.

Що потрібно для мисливського супу

Візьміть 3 картоплини, 1 морквину, 1 цибулину, 1/4 болгарського перцю, 8–10 мисливських ковбасок і 2 плавлені сирки. Такі пропорції пропонує блогерка Юля Зефірка у своєму рецепті в Instagram.

Ще знадобляться вода для варіння картоплі, олія для засмажки, сіль, перець і зелень. Кількість води обирайте на свій смак: суп може бути густим, із великою кількістю овочів у кожній ложці, або рідшим. Не наливайте забагато води одразу, щоб сирний смак залишився виразним.

Овочі почистьте й помийте. Картоплю наріжте невеликими кубиками, цибулю та перець – дрібними шматочками, а моркву натріть або тонко наріжте. Ковбаски наріжте кружальцями, щоб їх було зручно набирати ложкою. Подрібніть і плавлені сирки: так їх буде легше розмішати в гарячому супі.

У якій послідовності варити суп із ковбасками

Картоплю відваріть у підсоленій воді майже до готовності.

Поки вона вариться, розігрійте на сковороді трохи олії. Обсмажте моркву, цибулю, болгарський перець і мисливські ковбаски. Помішуйте, щоб овочі розм’якшилися й не підгоріли. Ковбаски додадуть засмажці аромату.

Перекладіть засмажку в каструлю з картоплею. Проваріть суп іще 7–10 хвилин.

Додайте плавлені сирки й обережно перемішуйте, доки вони не розчиняться в гарячій рідині. Переконайтеся, що картопля стала м’якою. Наприкінці покладіть подрібнену зелень, як радить авторка рецепта, і додайте перець до смаку.

Суп з ковбасками. Фото згенеровано ШІ

Як зробити смак ніжнішим і з чим подавати

Коли додасте сир, зменште вогонь і помішуйте суп, проводячи ложкою по дну каструлі. Якщо сир зібрався в грудочки, розітріть їх ложкою об стінку. Можна спершу розмішати подрібнений сир у невеликій кількості гарячої рідини з каструлі, а тоді повернути суміш у суп.

Досолюйте страву після того, як сир розчиниться: і він, і ковбаски вже додають солоного смаку. Якщо суп вийшов густішим, ніж хотілося, потроху доливайте гарячу воду, перемішуйте й куштуйте. Так ви відрегулюєте консистенцію, не зробивши страву водянистою.

Розлийте суп у глибокі тарілки, а свіжу зелень додайте безпосередньо перед подаванням. Подавайте суп з підсушеним хлібом або невеликими грінками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого крем-супу.