Забудьте про протяги та холод: 10 простих трюків, як зробити спальню теплішою взимку

М’яке узголів’я, вовняні пледи й килими допоможуть підготувати кімнату до холодного сезону завдяки невеликим змінам.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З настанням холодів хочеться довше не вилазити з-під ковдри й частіше залишатися вдома. Штори допомагають регулювати освітлення та температуру в спальні, але затишок залежить і від інших деталей: м’якого узголів’я, подушок, пледів і килимів. Кілька шарів текстилю зроблять кімнату особливо комфортною восени та взимку.

Про це пише El Mueble.

М’яке узголів’я та килим із довгим ворсом

Узголів’я з оббивкою. Коли за вікном холодає, особливо приємно спертися на м’яку спинку ліжка. Бежеве узголів’я з боковими виступами додає спальні елегантності й добре поєднується зі смугастими шпалерами та меблями з натурального дерева.

М’яке узголів’я та багатошаровий текстиль додають спальні затишку в холодну пору року

Килим із довгим ворсом. Він додасть кімнаті затишку й матиме гарний вигляд у поєднанні з вовною, деревом і ротангом. Таке поєднання пасуватиме і для заміського будинку, і для міської квартири, якій хочеться надати трохи сільського шарму.

М’яке узголів’я та пухнастий килим додають спальні затишку в холодну пору року

Текстиль у землистих тонах і акцентні шпалери

Землиста палітра. На тлі стін м’якого білого відтінку добре має вигляд постільна білизна в коричневих, гірчичних і бежевих тонах. Великий килим і деталі з темного дерева доповнять стриманий інтер’єр.

М’який текстиль і килим допомагають зробити спальню затишнішою в холодну пору року

Шпалери з характером. Картатий візерунок у кремових і бежевих тонах створює затишну атмосферу, особливо під похилою дерев’яною стелею. Картаті пледи й покривало великої в’язки додадуть інтер’єру фактурності. Якщо не хочеться обклеювати шпалерами всю кімнату, можна почати зі стіни біля узголів’я.

Кілька шарів текстилю додають спальні затишку в холодну пору року

Поєднання візерунків і диван для просторої кімнати

Візерунок поверх візерунка. Текстиль із різними візерунками добре поєднується, якщо його об’єднує спільна палітра. Рожеві та зелені відтінки гармонують із м’якими білими й кремовими, а смужки – з дрібною клітинкою віші. Інтер’єр вийде виразним і романтичним.

Кілька шарів текстилю додають спальні затишку в холодну пору року

Диван у спальні. У просторій кімнаті м’який диван округлої форми допоможе облаштувати куточок для спокійного читання. Перед покупкою виміряйте вільне місце біля узніжжя ліжка й оберіть неглибоку модель, щоб вона не заважала проходу.

М’яке узголів’я та шари текстилю додають спальні затишку в холодну пору року

Банкетка біля ліжка та великий килим

Банкетка з оббивкою. Смугаста банкетка біля узніжжя візуально подовжує ліжко. На неї зручно присісти, щоб зняти взуття, або покласти одяг на наступний день. Оббивка зі спідницею по нижньому краю додасть класичного вишуканого акценту.

Багатошаровий текстиль і м’який килим додають спальні затишку в холодну пору року

Великий килим. Щоб у спальні було комфортно, килим має виступати з боків ліжка та біля його узніжжя. Світла модель у тон постільній білизні допоможе об’єднати простір.

М’який текстиль і великий килим додають спальні затишку в холодну пору року

М’яке крісло з оббивкою та вовняні пледи

М’яке крісло. Сіро-коричневе крісло біля вікна добре має вигляд під дерев’яними балками, пофарбованими в білий колір. Килими й торшер у сучасному стилі доповнять композицію. Просте поєднання додасть зимовій спальні елегантності.

М’який текстиль і килим допомагають зробити спальню затишнішою в холодну пору року

Вовняні пледи. Покладіть їх у ногах ліжка – і постіль стане об’ємнішою та м’якшою. Пледи можна поєднувати з бавовняним або лляним текстилем, щоб підкреслити контраст фактур. Нова постільна білизна або килим допоможуть швидко надати спальні сезонного вигляду без масштабного ремонту.

Багатошаровий текстиль допомагає зробити спальню затишнішою в холодну пору року

Як повідомляв "Телеграф", щільні штори створюють бар’єр між холодним вікном і кімнатою. Тож зробити оселю затишнішою взимку можна й без заміни завіс – достатньо утеплити вікно шторами. Щоб пошити таку штору самостійно, внизу між шарами тканини й утеплювачем розміщують товсту палицю. Вона надає виробу форми й допомагає підіймати та опускати його. Верхній край можна закріпити липучкою або тканинними петлями на гачках віконної рами.