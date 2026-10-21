Забудьте о сквозняках и холоде: 10 простых трюков, как сделать спальню теплее зимой
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Мягкое изголовье, шерстяные пледы и ковры помогут подготовить комнату к холодному сезону с помощью небольших изменений
С наступлением холодов хочется подольше не вылезать из-под одеяла и чаще оставаться дома. Шторы помогают регулировать освещение и температуру в спальне, но уют зависит и от других деталей.
Об этом пишет El Mueble.
Мягкое изголовье и ковёр с длинным ворсом
Изголовье с обивкой. Когда за окном холодает, особенно приятно опереться на мягкую спинку кровати. Бежевое изголовье с боковыми выступами придаёт спальне элегантность и хорошо сочетается с полосатыми обоями и мебелью из натурального дерева.
Ковёр с длинным ворсом. Он добавит комнате уюта и будет хорошо смотреться с шерстью, деревом и ротангом. Такое сочетание подойдёт и для загородного дома, и для городской квартиры, которой хочется придать немного деревенского очарования.
Текстиль в земляных тонах и акцентные обои
Землистая палитра. На фоне стен мягкого белого оттенка хорошо смотрится постельное бельё в коричневых, горчичных и бежевых тонах. Большой ковёр и детали из тёмного дерева дополнят сдержанный интерьер.
Обои с характером. Клетчатый рисунок в кремовых и бежевых тонах создаёт уютную атмосферу, особенно под наклонным деревянным потолком. Пледы в клетку и покрывало крупной вязки добавят интерьеру фактуры. Если не хочется оклеивать всю комнату, можно начать со стены у изголовья.
Сочетание узоров и диван для просторной комнаты
Узор поверх узора. Текстиль с разными рисунками хорошо сочетается, если его объединяет общая палитра. Розовые и зелёные оттенки гармонируют с мягкими белыми и кремовыми, а полоска – с мелкой клеткой виши. Интерьер получится выразительным и романтичным.
Диван в спальне. В просторной комнате мягкий диван округлой формы поможет обустроить уголок для спокойного чтения. Перед покупкой измерьте свободное место у изножья кровати и выберите неглубокую модель, чтобы она не мешала проходу.
Банкетка у кровати и большой ковёр
Банкетка с обивкой. Полосатая банкетка у изножья визуально удлиняет кровать. На неё удобно присесть, чтобы снять обувь, или положить одежду на следующий день. Обивка с юбкой по нижнему краю добавит классический изысканный акцент.
Большой ковёр. Чтобы в спальне было комфортно, ковёр должен выступать по бокам кровати и у её изножья. Светлая модель в тон постельному белью поможет объединить пространство.
Кресло с обивкой и шерстяные пледы
Мягкое кресло. Серо-коричневое кресло у окна хорошо смотрится под деревянными балками, выкрашенными в белый цвет. Ковры и торшер в современном стиле дополнят композицию. Простое сочетание придаст зимней спальне элегантность.
Шерстяные пледы. Положите их в ногах кровати – и постель станет объёмнее и мягче. Пледы можно сочетать с хлопковым или льняным текстилем, чтобы подчеркнуть контраст фактур. Новое постельное бельё или ковёр помогут быстро придать спальне сезонный вид без масштабной переделки.
Как сообщал "Телеграф", плотные шторы создают преграду между холодным окном и комнатой. Поэтому сделать дом уютнее зимой можно и без замены занавесок – достаточно утеплить окно шторами. Чтобы сшить такую штору самостоятельно, внизу между слоями ткани и утеплителем помещают толстую палку. Она придаёт изделию форму и помогает поднимать и опускать его. Верхний край можно закрепить липучкой или тканевыми петлями на крючках в оконной раме.