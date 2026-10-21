Забудьте о сквозняках и холоде: 10 простых трюков, как сделать спальню теплее зимой

Мягкое изголовье, шерстяные пледы и ковры помогут подготовить комнату к холодному сезону с помощью небольших изменений

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С наступлением холодов хочется подольше не вылезать из-под одеяла и чаще оставаться дома. Шторы помогают регулировать освещение и температуру в спальне, но уют зависит и от других деталей.

Об этом пишет El Mueble.

Мягкое изголовье и ковёр с длинным ворсом

Изголовье с обивкой. Когда за окном холодает, особенно приятно опереться на мягкую спинку кровати. Бежевое изголовье с боковыми выступами придаёт спальне элегантность и хорошо сочетается с полосатыми обоями и мебелью из натурального дерева.

Мягкое изголовье и многослойный текстиль делают спальню уютнее в холодный сезон

Ковёр с длинным ворсом. Он добавит комнате уюта и будет хорошо смотреться с шерстью, деревом и ротангом. Такое сочетание подойдёт и для загородного дома, и для городской квартиры, которой хочется придать немного деревенского очарования.

Мягкое изголовье и пушистый ковёр добавляют спальне уюта в холодный сезон

Текстиль в земляных тонах и акцентные обои

Землистая палитра. На фоне стен мягкого белого оттенка хорошо смотрится постельное бельё в коричневых, горчичных и бежевых тонах. Большой ковёр и детали из тёмного дерева дополнят сдержанный интерьер.

Мягкий текстиль и ковёр помогают сделать спальню уютнее в холодный сезон

Обои с характером. Клетчатый рисунок в кремовых и бежевых тонах создаёт уютную атмосферу, особенно под наклонным деревянным потолком. Пледы в клетку и покрывало крупной вязки добавят интерьеру фактуры. Если не хочется оклеивать всю комнату, можно начать со стены у изголовья.

Несколько слоёв текстиля делают спальню уютнее в холодное время года

Сочетание узоров и диван для просторной комнаты

Узор поверх узора. Текстиль с разными рисунками хорошо сочетается, если его объединяет общая палитра. Розовые и зелёные оттенки гармонируют с мягкими белыми и кремовыми, а полоска – с мелкой клеткой виши. Интерьер получится выразительным и романтичным.

Несколько слоёв текстиля делают спальню уютнее в холодное время года

Диван в спальне. В просторной комнате мягкий диван округлой формы поможет обустроить уголок для спокойного чтения. Перед покупкой измерьте свободное место у изножья кровати и выберите неглубокую модель, чтобы она не мешала проходу.

Мягкое изголовье и слои текстиля делают спальню уютнее в холодный сезон

Банкетка у кровати и большой ковёр

Банкетка с обивкой. Полосатая банкетка у изножья визуально удлиняет кровать. На неё удобно присесть, чтобы снять обувь, или положить одежду на следующий день. Обивка с юбкой по нижнему краю добавит классический изысканный акцент.

Многослойный текстиль и мягкий ковёр делают спальню уютнее в холодный сезон

Большой ковёр. Чтобы в спальне было комфортно, ковёр должен выступать по бокам кровати и у её изножья. Светлая модель в тон постельному белью поможет объединить пространство.

Мягкий текстиль и большой ковёр добавляют спальне уюта в холодный сезон

Кресло с обивкой и шерстяные пледы

Мягкое кресло. Серо-коричневое кресло у окна хорошо смотрится под деревянными балками, выкрашенными в белый цвет. Ковры и торшер в современном стиле дополнят композицию. Простое сочетание придаст зимней спальне элегантность.

Мягкий текстиль и ковёр помогают сделать спальню уютнее в холодный сезон

Шерстяные пледы. Положите их в ногах кровати – и постель станет объёмнее и мягче. Пледы можно сочетать с хлопковым или льняным текстилем, чтобы подчеркнуть контраст фактур. Новое постельное бельё или ковёр помогут быстро придать спальне сезонный вид без масштабной переделки.

Многослойный текстиль помогает сделать спальню уютнее в холодное время года

Как сообщал "Телеграф", плотные шторы создают преграду между холодным окном и комнатой. Поэтому сделать дом уютнее зимой можно и без замены занавесок – достаточно утеплить окно шторами. Чтобы сшить такую штору самостоятельно, внизу между слоями ткани и утеплителем помещают толстую палку. Она придаёт изделию форму и помогает поднимать и опускать его. Верхний край можно закрепить липучкой или тканевыми петлями на крючках в оконной раме.