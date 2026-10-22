"Київстар" обновил тарифы домашнего интернета: кто будет платить по 400 гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Новым абонентам предлагают единую акционную цену на шесть месяцев
С 15 октября 2026 года "Київстар" изменил стандартную стоимость трех тарифов домашнего интернета. При этом новые абоненты в течение первых шести месяцев будут платить за любой пакет обновленной линейки по 200 гривен в месяц.
Об этом сообщается на сайте kyivstar.ua
Сколько стоят тарифы "Київстар"
Оператор повысил стандартную ежемесячную плату во всех трех пакетах. Обновленная стоимость тарифов такова:
- "Базовый" – 300 гривен в месяц вместо 200 гривен;
- "Оптимальный" – 400 гривен в месяц вместо 350 гривен;
- "Комфортный" – 500 гривен в месяц вместо 450 гривен.
Для новых пользователей действует акция: в первые полгода ежемесячная плата одинакова независимо от выбранного тарифа. Скидка распространяется на всю обновленную линейку и не меняет наполнение пакетов – абоненты получают все предусмотренные ими услуги.
После окончания шестимесячного акционного периода плата будет начисляться по стандартной стоимости выбранного плана.
Какие скорости и дополнительные услуги доступны
Пакеты отличаются скоростью соединения и дополнительными возможностями. В "Оптимальном" предусмотрен интернет со скоростью до 300 Мбит/с и одна Суперсила на выбор.
Среди доступных возможностей – "Київстар ТБ". Сервис открывает доступ к более чем 390 телеканалам и более чем 18 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.
В "Комфортном" скорость интернета достигает 1 Гбит/с. Пакет также включает одну Суперсилу и услугу "Статический IP-адрес", предназначенную, в частности, для работы с корпоративными или виртуальными сетями и настройки VPN.
Что будет с тарифами действующих абонентов
Предыдущие версии пакетов "Київстар" перенес в архив. Новые клиенты уже не могут подключить домашний интернет на прежних условиях. Для действующих абонентов их тарифы сохраняются: они продолжат пользоваться своими пакетами.
Как сообщал "Телеграф", в прошлом месяце "Київстар" покинули 11 943 абонента, а компания анонсировала изменение стоимости тарифов для части клиентов.