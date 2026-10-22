"Київстар" обновил тарифы домашнего интернета: кто будет платить по 400 гривен

Новым абонентам предлагают единую акционную цену на шесть месяцев

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С 15 октября 2026 года "Київстар" изменил стандартную стоимость трех тарифов домашнего интернета. При этом новые абоненты в течение первых шести месяцев будут платить за любой пакет обновленной линейки по 200 гривен в месяц.

Об этом сообщается на сайте kyivstar.ua

Сколько стоят тарифы "Київстар"

Оператор повысил стандартную ежемесячную плату во всех трех пакетах. Обновленная стоимость тарифов такова:

"Базовый" – 300 гривен в месяц вместо 200 гривен;

"Оптимальный" – 400 гривен в месяц вместо 350 гривен;

"Комфортный" – 500 гривен в месяц вместо 450 гривен.

Для новых пользователей действует акция: в первые полгода ежемесячная плата одинакова независимо от выбранного тарифа. Скидка распространяется на всю обновленную линейку и не меняет наполнение пакетов – абоненты получают все предусмотренные ими услуги.

После окончания шестимесячного акционного периода плата будет начисляться по стандартной стоимости выбранного плана.

Какие скорости и дополнительные услуги доступны

Пакеты отличаются скоростью соединения и дополнительными возможностями. В "Оптимальном" предусмотрен интернет со скоростью до 300 Мбит/с и одна Суперсила на выбор.

Среди доступных возможностей – "Київстар ТБ". Сервис открывает доступ к более чем 390 телеканалам и более чем 18 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

В "Комфортном" скорость интернета достигает 1 Гбит/с. Пакет также включает одну Суперсилу и услугу "Статический IP-адрес", предназначенную, в частности, для работы с корпоративными или виртуальными сетями и настройки VPN.

Что будет с тарифами действующих абонентов

Предыдущие версии пакетов "Київстар" перенес в архив. Новые клиенты уже не могут подключить домашний интернет на прежних условиях. Для действующих абонентов их тарифы сохраняются: они продолжат пользоваться своими пакетами.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом месяце "Київстар" покинули 11 943 абонента, а компания анонсировала изменение стоимости тарифов для части клиентов.