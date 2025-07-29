Грицько знайшов своє щастя без Одарки? Відео з лелекою насмішило мережу

Українці не змогли залишитися байдужими до цього ролика

Дві жінки напідпитку на вечірці влаштували танці під запальну українську пісню. До них приєднався лелека.

Смішне відео в ТікТок опублікувала Олена Стукало. За добу під відео – майже 20 тисяч лайків та понад 600 коментарів.

Жінки виставили з дому колонку і пустилися в танець. Їх підтримав домашній лелека на ім’я Буська. Він переступав лапками та махав крилами, не виявляючи страху через гучну музику чи різкі рухи.

Така незвичайна дискотека викликала шквал коментарів. Деякі інтернет-користувачі жартували, інші просто писали добрі слова – відео їх зворушило.

Один із коментаторів пожартував, що Грицько нарешті знайшов щасливе життя без Одарки, згадуючи знамениту пару лелек, за життям яких стежить багато українців. Тим більше, що цього сезону їхня історія зі зрадами, скандалами та навіть замахом на вбивство нагадує "Санта-Барбару".

Люди з гумором писали, що Буська приглядає собі пару і намагається залицятися, сприймаючи це як шлюбні ігри.

Багато хто зазначав, що лелеки не прилітають просто так – для когось із них він приніс подарунок. Українці мали на увазі жарт про те, що дітей приносять лелеки.

Також коментатори пропонували більше не наливати. Ось тільки кому – тут думки поділилися. Хтось писав – лелеці, а хтось – жінкам, оскільки одна з них, мабуть, уже вагітна. Крім того, лелеку називали душею компанії, демографом та завідувачем клубу.

Раніше на цьому ж каналі з’явився ролик, в якому була розказана історія лелеки. Пташеня знайшли 7 червня 2025 року і вирішили виростити вдома. Спорудили лелеченяті гніздо з коробки з сіном, обгородженої металевими ґратами. Пташеня зростало і коробку замінили на шину. А тепер Буська вільно гуляє двором і навіть танцює.

Нагадаємо, пара лелек Грицик та Одарка із села Леляки Пирятинської громади Полтавської області зворушливо рятували свої яйця від негоди. Вночі падав сніг, і вони разом прикривали потомство власними тілами.