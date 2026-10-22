Таблетка для посудомийної машини стане в пригоді не лише на кухні – ось де вона здивує

Звичний мийний засіб стане в пригоді для прибирання ванної кімнати, видалення жиру в духовці та догляду за садовими меблями.

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Таблетки для посудомийної машини можна використовувати й поза кухнею. Вони допомагають впоратися із забрудненнями в унітазі, нальотом у душовій кабіні, жиром у духовці та брудом на садових меблях.

Ділимося способами використання засобу для посудомийної машини під час домашнього прибирання.

Як очистити унітаз таблеткою для посудомийної машини

Під час користування унітазом на його поверхні накопичуються забруднення, які з часом важче видалити. Для такого прибирання знадобиться одна таблетка для посудомийної машини. Її потрібно покласти безпосередньо в чашу й залишити приблизно на пів години, радять на сайті Bydlíme útulně. Після цього змийте воду, а залишки бруду видаліть йоржиком.

Як видалити наліт у душовій кабіні

Щоб очистити душову кабіну від відкладень і вапняного нальоту, таблетку використовують разом зі звичайною губкою для миття посуду. У губці потрібно вирізати заглиблення за розміром таблетки, щоб засіб помістився всередині.

Вставте таблетку в підготовлений отвір і змочіть губку трохи теплою водою. Після цього обробіть забруднені поверхні душової кабіни. У цьому разі губка слугує тримачем для мийного засобу: окремо розчиняти таблетку в ємності з водою не потрібно.

Як відмити жир у духовці

Щоб позбутися стійкого жиру й забруднень у духовці, знадобиться деко. Покладіть на нього одну таблетку для посудомийної машини, а потім налийте окріп. Поставте підготовлене деко в духовку й залиште приблизно на годину.

Коли мине час, дістаньте деко та знімні частини духовки. Ретельно промийте їх теплою водою, а внутрішні поверхні додатково очистьте губкою для миття посуду. Прибирання відбувається у два етапи: спочатку засіб залишають усередині, а потім вручну видаляють розм’якшені забруднення.

Таблетки для посудомийної машини допомагають очищати різні поверхні в домі та саду. Фото згенеровано ШІ

Як вимити садові меблі

Перш ніж знову користуватися садовими меблями після зберігання, їх потрібно ретельно очистити. Для цього приготуйте розчин: розчиніть одну таблетку у відрі гарячої води.

Змочіть ганчірку в отриманому розчині й ретельно вимийте кожну частину меблів. Цей спосіб підходить і для подальшого догляду.

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