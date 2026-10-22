Таблетка для посудомойки пригодится не только на кухне – вот где она удивит

Привычное моющее средство пригодится для уборки ванной, удаления жира в духовке и ухода за садовой мебелью

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Таблетки для посудомоечной машины можно использовать и за пределами кухни. Они помогают справиться с загрязнениями в унитазе, налетом в душевой кабине, жиром в духовке и грязью на садовой мебели.

Делимся способами применения средства для посудомоечной машины в домашней уборке.

Как очистить унитаз таблеткой для посудомойки

При использовании унитаза на его поверхности накапливаются загрязнения, которые со временем труднее удалить. Для такой уборки понадобится одна таблетка для посудомоечной машины. Ее нужно положить непосредственно в чашу и оставить примерно на полчаса, советуют на сайте Bydlíme útulně. После этого спустите воду, а оставшуюся грязь удалите ершиком.

Как убрать налет в душевой кабине

Для очистки душевой кабины от отложений и известкового налета таблетку используют вместе с обычной губкой для мытья посуды. В губке нужно вырезать углубление по размеру таблетки, чтобы средство помещалось внутрь.

Вставьте таблетку в подготовленное отверстие и смочите губку чуть теплой водой. После этого обработайте загрязненные поверхности душевой кабины. В этом случае губка служит держателем для моющего средства: отдельно растворять таблетку в емкости с водой не требуется.

Как отмыть жирную духовку

Для борьбы со стойким жиром и загрязнениями в духовке понадобится противень. Положите на него одну таблетку для посудомоечной машины, затем налейте кипяток. Подготовленный противень поставьте в духовку и оставьте примерно на час.

Когда время истечет, достаньте противень и съемные части духовки. Тщательно промойте их теплой водой, а внутренние поверхности дополнительно очистите губкой для посуды. Здесь уборка проходит в два этапа: сначала средство оставляют внутри, затем убирают размягченные загрязнения вручную.

Таблетки для посудомоечной машины помогают очищать разные поверхности в доме и саду. Фото сгенерировано ИИ

Как вымыть садовую мебель

Перед тем как снова пользоваться садовой мебелью после хранения, ее нужно тщательно очистить. Для этого приготовьте раствор: растворите одну таблетку в ведре горячей воды.

Смочите тряпку в полученном растворе и тщательно вымойте каждую часть мебели. Такой способ подходит и для последующего ухода.

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