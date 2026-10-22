Без фірмової коси: Юлія Тимошенко з’явилася у стильному образі (фото)

Політикиня доповнила образ туфлями на шпильках і світлим манікюром

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Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у четвер, 22 жовтня, прийшла на 10-й Український жіночий конгрес без звичної коси навколо голови. Для заходу вона зібрала волосся у високий об’ємний пучок – схожу зачіску політикиня вже носила у березні 2026 року. "Телеграф" публікує ексклюзивні фотографії з події.

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Високий пучок і сірий костюм

Тимошенко гладко зачесала волосся вгору і зібрала його у великий округлий пучок на маківці. Така зачіска відкриває обличчя та вуха: бічні пасма прибрані, чубчика й вільних локонів немає. На тлі стриманого вбрання саме об’ємна зачіска одразу впадає в око.

Ексклюзивні фото "Телеграф"

Коса навколо голови багато років залишалася впізнаваною частиною публічного образу Тимошенко. З такою зачіскою вона з’являлася у Верховній Раді, на міжнародних зустрічах і під час політичних кампаній. Нинішній вихід продовжив її експерименти із зачісками.

Для жовтневого заходу Тимошенко обрала однотонний комплект темно-сірого кольору. На ексклюзивних кадрах видно подовжений жакет із широкими лацканами, а під ним – верх із V-подібним вирізом у тон. Образ доповнює сіра спідниця. Невеликі круглі сережки з рожевим акцентом перегукуються з відтінком помади.

Ексклюзивні фото "Телеграф"

Туфлі на високих шпильках і молочний манікюр

До сірого вбрання Тимошенко підібрала темні напівпрозорі колготки та чорні туфлі із закритим округлим носком. Взуття має помітну платформу спереду та високий тонкий підбор.

Ексклюзивні фото "Телеграф"

Для манікюру політикиня обрала світле молочно-рожеве покриття з глянцевим блиском. Контрастних малюнків і яскравого декору немає: світлий відтінок помітно виділяється на тлі темних рукавів костюма.

Ексклюзивні фото "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф", Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі обрала витончені золотисті сережки.