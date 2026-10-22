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Без фирменной косы: Юлия Тимошенко появилась в стильном образе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Высокий пучок стал заметной переменой в привычном образе Тимошенко Новость обновлена 22 октября 2026, 19:44
Высокий пучок стал заметной переменой в привычном образе Тимошенко. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Политик дополнила образ туфлями на шпильке и светлым маникюром

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг, 22 октября, пришла на 10-й Украинский женский конгресс без привычной косы вокруг головы. Для мероприятия она собрала волосы в высокий объемный пучок – похожую прическу политик уже носила в марте 2026 года. "Телеграф" публикует эксклюзивные фотографии с события.

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Высокий пучок и серый костюм

Тимошенко гладко зачесала волосы вверх и собрала их в крупный округлый пучок на макушке. Такая укладка открывает лицо и уши: боковые пряди убраны, челки и свободных локонов нет. На фоне сдержанного наряда именно объемная прическа сразу бросается в глаза.

Юля Тимошенко выбрала высокий пучок вместо косы
Эксклюзивные фото "Телеграф"

Коса вокруг головы много лет оставалась узнаваемой частью публичного образа Тимошенко. С такой прической она появлялась в Верховной Раде, на международных встречах и во время политических кампаний. Нынешний выход продолжил ее эксперименты с укладкой.

Для октябрьского мероприятия Тимошенко выбрала однотонный комплект темно-серого цвета. На эксклюзивных кадрах виден удлиненный жакет с широкими лацканами, а под ним – верх с V-образным вырезом в тон. Образ дополняет серая юбка. Небольшие круглые серьги с розовым акцентом перекликаются с оттенком помады.

Юля Тимошенко выбрала высокий пучок вместо косы
Эксклюзивные фото "Телеграф"

Туфли на высокой шпильке и молочный маникюр

К серому наряду Тимошенко подобрала темные полупрозрачные колготки и черные туфли с закрытым округлым носком. У обуви заметная платформа спереди и высокий тонкий каблук.

Тимошенко дополнила образ черными туфлями на платформе и шпильке
Эксклюзивные фото "Телеграф"

Для маникюра политик выбрала светлое молочно-розовое покрытие с глянцевым блеском. Контрастных рисунков и яркого декора нет: светлый оттенок заметно выделяется на фоне темных рукавов костюма.

Светлый маникюр стал одной из деталей сдержанного образа Тимошенко
Эксклюзивные фото "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе выбрала изящные золотистые серьги.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Прическа #Имидж