Без фирменной косы: Юлия Тимошенко появилась в стильном образе (фото)

Политик дополнила образ туфлями на шпильке и светлым маникюром

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг, 22 октября, пришла на 10-й Украинский женский конгресс без привычной косы вокруг головы. Для мероприятия она собрала волосы в высокий объемный пучок – похожую прическу политик уже носила в марте 2026 года. "Телеграф" публикует эксклюзивные фотографии с события.

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Высокий пучок и серый костюм

Тимошенко гладко зачесала волосы вверх и собрала их в крупный округлый пучок на макушке. Такая укладка открывает лицо и уши: боковые пряди убраны, челки и свободных локонов нет. На фоне сдержанного наряда именно объемная прическа сразу бросается в глаза.

Эксклюзивные фото "Телеграф"

Коса вокруг головы много лет оставалась узнаваемой частью публичного образа Тимошенко. С такой прической она появлялась в Верховной Раде, на международных встречах и во время политических кампаний. Нынешний выход продолжил ее эксперименты с укладкой.

Для октябрьского мероприятия Тимошенко выбрала однотонный комплект темно-серого цвета. На эксклюзивных кадрах виден удлиненный жакет с широкими лацканами, а под ним – верх с V-образным вырезом в тон. Образ дополняет серая юбка. Небольшие круглые серьги с розовым акцентом перекликаются с оттенком помады.

Эксклюзивные фото "Телеграф"

Туфли на высокой шпильке и молочный маникюр

К серому наряду Тимошенко подобрала темные полупрозрачные колготки и черные туфли с закрытым округлым носком. У обуви заметная платформа спереди и высокий тонкий каблук.

Эксклюзивные фото "Телеграф"

Для маникюра политик выбрала светлое молочно-розовое покрытие с глянцевым блеском. Контрастных рисунков и яркого декора нет: светлый оттенок заметно выделяется на фоне темных рукавов костюма.

Эксклюзивные фото "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе выбрала изящные золотистые серьги.