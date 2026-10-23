Американцы массово отказываются от ванн: что устанавливают вместо них

Владельцы жилья всё чаще выбирают практичность, доступность и визуально более свободное пространство.

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Еще недавно большая ванна казалась почти обязательной частью уютного дома. Теперь же во время ремонта американцы чаще выбирают душевые кабины, но не обычные, а более просторные.

Как пишет американское издание House Beautiful, владельцы жилья все чаще устанавливают просторные душевые вместо традиционной ванны, потому что в них удобнее двигаться. Это подтверждает статистика: ванну убрали в четверти ремонтов, выполненных в США в 2026 году. Почти в 80% случаев ее заменила большая душевая.

Чем просторная душевая привлекает владельцев больше, чем ванна?

Она может занимать меньше места. При продуманной планировке даже большая душевая все же меньше ванны – освободится место для полок, шкафчиков и других необходимых вещей.

Индивидуальные потребности. Душевую проще приспособить к индивидуальным потребностям: например, сделать вход без высокого бортика или установить удобное сиденье либо поручни.

Эстетичный вид. Прозрачные душевые в итальянском стиле, которые сейчас значительно популярнее стандартных душевых кабин, создают ощущение простора и могут выглядеть очень стильно.

Ванная комната в пляжном стиле, США

Кто не отказался от ванны

Окончательно отказываться от ванн никто не спешит. Они удобны для семей с маленькими детьми, а тем, кто любит полежать в теплой воде, без них не обойтись. Там, где позволяют площадь и количество ванных комнат, предпочитают оставить как минимум одну ванну, а другую оборудовать душевой.

Как сообщал "Телеграф", привычный минимализм в ванных комнатах в 2027 году уступит место смелым цветам и тактильным фактурам. Тренд в ремонте ванных комнат сочетает практичную перепланировку с более выразительным оформлением.