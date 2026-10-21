Ідеально для зйомок жахів: у Львові здають "убиту" квартиру за 7 тисяч (фото)

За житло з облущеними стінами та старою сантехнікою просять великі гроші

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У Львові пропонують зняти незвичайну квартиру за 7000 гривень на місяць. Житло гостро потребує ремонту.

На це оголошення звернула увагу Тамара Мительмідзе у соцмережі X. Дівчина різко прокоментувала пропозицію.

"Раптом ви давно не ох***али від пропозицій оренди", – написала вона.

Що пропонують за 7000 гривень на місяць

На скриншотах оголошення із сервісу "ЛУН" вказана однокімнатна квартира площею 23 м² на першому поверсі. Оголошення датоване 11 жовтня 2026 року. На знімку кухні видно стару піч, шафку без дверцят і білу тумбу з потемнілою стільницею. Фарба на стінах місцями відшарувалася великими ділянками.

Квартиру на вулиці Героїв Маріуполя пропонують зняти за 7000 гривень на місяць/Фото: x.com/tamarabolna

Біля дверей до санвузла стоїть раковина з темним нальотом. За відчиненими дверима видно унітаз, ванну та газову колонку. Дерев'яна підлога помітно зношена, на стінах і біля сантехніки – темні плями. Оздоблення навколо дверних отворів пошкоджене.

Стан сантехніки видно на фотографіях з оголошення про оренду/Фото: x.com/tamarabolna

На доданому плані квартиру позначено як приміщення на цокольному поверсі. На схемі вказані кімната площею 13,5 м², приміщення площею 4,8 м² і санвузол площею 2,2 м². Вхід – з боку спільних сходів.

На доданому плані квартиру позначено як приміщення на цокольному поверсі

За скільки квартиру продають на OLX

В оголошенні на OLX, опублікованому 7 жовтня 2026 року, за квартиру просять 32 550 доларів. Загальну площу тут вказано як 21 м², кухні – 4 м². Об'єкт розташований на першому поверсі триповерхового цегляного будинку. У характеристиках зазначені роздільне планування, суміщений санвузол та індивідуальне газове опалення.

"Продаж квартири, усі комунікації в наявності, є газ, вода, каналізація, електрика, піч, камін", – йдеться в описі продавця.

У картці стан житла позначений як житловий, але продавець прямо пише, що квартирі потрібен ремонт. Серед зручностей перелічені паркомісце, охорона території, комора, гардероб і ґрати на вікнах.

У графі про меблювання стоїть позначка "Ні", хоча на фотографії кімнати видно диван, велику відкриту шафу, навісні полиці та стіл біля вікна. На підлозі лежить килим, зі стелі звисає люстра. Стіни навколо вікна та над диваном вкриті великими ділянками відшарованого оздоблення.

Квартиру зі старими меблями та пошкодженим оздобленням продають за 32 550 доларів/Фото: olx.ua

Квартиру з пошкодженим оздобленням пропонують зняти за 7 тисяч гривень на місяць/Фото: olx.ua

Квартиру зі зношеною сантехнікою пропонують зняти за 7000 гривень на місяць/Фото: olx.ua

Квартиру зі зношеним оздобленням пропонують зняти за 7000 гривень на місяць/Фото: olx.ua

Квартиру з таким оздобленням пропонують зняти у Львові за 7000 гривень на місяць/Фото: olx.ua

У мережі оцінили цю пропозицію на ринку нерухомості.

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Користувачі соцмереж обговорюють ціну оренди квартири зі зношеним оздобленням

Користувачі соцмереж різко відреагували на пропозицію зняти квартиру зі зношеним оздобленням

Користувачі соцмереж обговорюють оренду квартири зі зношеним оздобленням за 7000 гривень

Тамара Мительмідзе різко відреагувала на пропозицію зняти квартиру за 7000 гривень

Як повідомляв "Телеграф", орендарі в Івано-Франківську розповіли, що після їхнього виселення власники виставили ту саму квартиру на 10 тисяч гривень дорожче. Цей випадок – один із прикладів того, як стрімко дорожчає оренда на заході України.