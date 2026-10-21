Ідеально для зйомок жахів: у Львові здають "убиту" квартиру за 7 тисяч (фото)
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За житло з облущеними стінами та старою сантехнікою просять великі гроші
У Львові пропонують зняти незвичайну квартиру за 7000 гривень на місяць. Житло гостро потребує ремонту.
На це оголошення звернула увагу Тамара Мительмідзе у соцмережі X. Дівчина різко прокоментувала пропозицію.
"Раптом ви давно не ох***али від пропозицій оренди", – написала вона.
Що пропонують за 7000 гривень на місяць
На скриншотах оголошення із сервісу "ЛУН" вказана однокімнатна квартира площею 23 м² на першому поверсі. Оголошення датоване 11 жовтня 2026 року. На знімку кухні видно стару піч, шафку без дверцят і білу тумбу з потемнілою стільницею. Фарба на стінах місцями відшарувалася великими ділянками.
Біля дверей до санвузла стоїть раковина з темним нальотом. За відчиненими дверима видно унітаз, ванну та газову колонку. Дерев'яна підлога помітно зношена, на стінах і біля сантехніки – темні плями. Оздоблення навколо дверних отворів пошкоджене.
На доданому плані квартиру позначено як приміщення на цокольному поверсі. На схемі вказані кімната площею 13,5 м², приміщення площею 4,8 м² і санвузол площею 2,2 м². Вхід – з боку спільних сходів.
За скільки квартиру продають на OLX
В оголошенні на OLX, опублікованому 7 жовтня 2026 року, за квартиру просять 32 550 доларів. Загальну площу тут вказано як 21 м², кухні – 4 м². Об'єкт розташований на першому поверсі триповерхового цегляного будинку. У характеристиках зазначені роздільне планування, суміщений санвузол та індивідуальне газове опалення.
"Продаж квартири, усі комунікації в наявності, є газ, вода, каналізація, електрика, піч, камін", – йдеться в описі продавця.
У картці стан житла позначений як житловий, але продавець прямо пише, що квартирі потрібен ремонт. Серед зручностей перелічені паркомісце, охорона території, комора, гардероб і ґрати на вікнах.
У графі про меблювання стоїть позначка "Ні", хоча на фотографії кімнати видно диван, велику відкриту шафу, навісні полиці та стіл біля вікна. На підлозі лежить килим, зі стелі звисає люстра. Стіни навколо вікна та над диваном вкриті великими ділянками відшарованого оздоблення.
У мережі оцінили цю пропозицію на ринку нерухомості.
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Як повідомляв "Телеграф", орендарі в Івано-Франківську розповіли, що після їхнього виселення власники виставили ту саму квартиру на 10 тисяч гривень дорожче. Цей випадок – один із прикладів того, як стрімко дорожчає оренда на заході України.