Криміналу стане більше? Як переведення годинників може вплинути на кількість злочинів

На ситуацію впливають багато факторів, але системність прослідковується

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Перехід на сезонний час, виявляється, впливає не лише на споживання електроенергії, але й ще на одну сферу життя. Американські дослідники проаналізували, як переведення годинників позначається на кількості злочинів.

Як розповіли на сайті онлайн-бібліотеки Wiley, дослідник Девід Мітре-Бесерріль з Університету Коннектикуту проаналізував дані з 11 великих американських міст. Він встановив, що додаткова година денного світла, яка додається, коли країна переходить на літній час, призвела до зниження кількості пограбувань на 28,8%.

Водночас кількість нападів з обтяжувальними обставинами, навпаки, зросла на 21,4%. Наголошується, що дослідження показує результати для різних типів злочинів, а не загальне зменшення злочинності.

Водночас перехід на зимовий час (коли темна пора ввечері стає довшою), часто призводить до зростання кількості злочинів. Проте слід враховувати рівень злочинності в різних країнах, ефективність роботи поліції тощо.

Як відомо, в ніч на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад. Таким чином тривалість світлового дня ввечері зменшиться, а от вранці, навпаки — світатиме раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо люди почали переводити годинники. Спочатку — заради прогулянок, потім через війну.