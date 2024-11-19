В Україні у пенсіонерів можуть почати відбирати водійські права

Дане нововведення є євроінтеграційним

Верховна Рада планує запровадити нові вікові вимоги для водіїв-пенсіонерів. Відповідний законопроект під номером 8082 вже перебуває на розгляді у парламенті.

Таким чином, Україна переходить на стандарти ЄС, де існує віковий ценз для водіїв. Такі новації спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Відомо, що в Україні можуть запровадити нові вікові вимоги для водіїв. Автори законопроекту пропонують зобов’язати всіх водіїв, починаючи з 65-річного віку, проходити додаткові тести та перевірки. В іншому випадку пенсіонери позбавлятимуться прав.

За попередніми даними, складати спеціальні тести потрібно буде у сервісних центрах МВС після 65 років. Видаватися права таким категоріям громадян будуть лише на п’ять років.

При цьому літній водій повинен буде довести, що він все ще здатний безпечно керувати транспортним засобом і не загрожує іншим учасникам дорожнього руху.

З 70 років водіям доведеться оновлювати права раз на два роки, а з 75 років – щороку.

Крім того, для пенсіонерів-автовласників в Україні планується заснувати спеціальні курси підвищення кваліфікації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Європа розділить категорію В прав на дві підкатегорії. Зміни запропонували Єврокомісії для покращення безпекової ситуації на дорогах.