Філія пекла на землі. Чому у великих містах нема талонів на іспит з водіння, а черги займають з 5-ї ранку

Аби отримати водійські права, одних лише знань недостатньо

У великих українських містах останнім часом стало неможливо скласти практичний іспит на водійське посвідчення категорії B. Учні автошкіл скаржаться, що на талони потрібно полювати на сайті Головного сервісного центру МВС, оновлюючи його щохвилини. Інша альтернатива — займати чергу під територіальним СЦ з 5-ї години ранку.

Найгірше, що правил, як отримати талон, не існує. Потрібно сподіватися лише на фарт. Тому від моменту закінчення автошколи до практичного іспиту може минути не один місяць.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому виникла проблема і що саме доводиться переживати тим, хто намагається отримати цю послугу від держави.

Взяти талончик. Місія неможлива

На сайті СЦ МВС у розділі "Е-запис" вказано, що талони стають доступні для запису в рандомному порядку щодня з 08:00 до 17:00. Забронювати місце на іспит можна лише особисто через Bank ID.

Але поява нових талонів не сильно допомагає — їх розбирають за лічені хвилини.

У січні 2024 року з’явився чат-бот, який сповіщає, коли з’являється вільне місце. Однак, за відгуками, він також не дуже допомагає охочим вихопити часовий слот. Відкриваємо мапу, а там — найближча до Києва локація складання практичного іспиту — місто Переяслав.

Інша опція — околиці Житомира та ще хіба Прилуки. Проте як туди доїхати з Києва, якщо водійського посвідчення ще нема?

Побічний ефект реформи СЦ. Коли все пішло не так

"Телеграф" поспілкувався з київським автоінструктором. Він згадує, що талони на всі види послуг СЦ з’явилися у листопаді 2022 року. Далі з’явилися термінали, але не було опції взяти квиток на іспит онлайн.

"Це стало зручно, окрім необхідності їхати по той талон. Черга на Туполєва (тепер це СЦ 8042 на вул. Мрії, 19. — Ред.) стала в два рази менша. У Вишгороді можна було взяти талон і скласти іспит день в день. Тобто підготувались до іспиту, заїхали в СЦ, взяли талон і через дві-три години можна було отримати посвідчення. Чесно і без хабарів!", — згадує інструктор.

Відгуки про полювання на талон від учнів автошкіл у групі “Права без хабарів”

Проте інструктор скаржиться, що з 1 червня 2023 року ситуація з талонами погіршилася без попередження. Адже знизилося число сервісних центрів.

"Разом зі скороченням місць, де можна складати іспити, зникли талони. Кожен СЦ перевантажений мінімум у тричі. Екзаменатори не встигають прийняти іспити навіть по наявних талонах", — каже інструктор.

За його словами, люди з 5 ранку займають чергу, щоб взяти талон в терміналі, порушуючи комендантську годину.

"Термінал дає десь по 5-7 талонів на авто СЦ і на авто автошколи на сьогодні-завтра. На цьому талони закінчуються. Протягом дня в рандомному порядку в терміналі з'являються талони на сьогодні або на найближчі три дні", — розповідає чоловік.

Відгуки про полювання на талон від учнів автошкіл у групі “Права без хабарів”

Щодо талонів онлайн — їхнє ловіння перетворилось на квест. Хтось не може спіймати талон кілька тижнів. Інструктор поскаржився, що ГСЦ відповідає: бракує екзаменаторів. Нібито вакансії є, а люди не йдуть. Проте інструктор підозрює, що штат екзаменаторів тримають на рівні не більше 50% через загрозу мобілізацію працівників.

Складна ситуація з талонами стала предметом цікавості шахраїв на різних платформах. В інтернеті можна було побачити пропозиції купити талон на OLX, проте платформа відреагувала та видалила оголошення. Також з’являються платні чат-боти, де від вас просять невелику суму та доступ до Bank ID за обіцянку знайти місце.

На момент виходу статті СЦ МВС не надав відповіді, як вийти зі скрутного становища, хоча "Телеграф" звертався за коментарем до пресслужби цієї держустанови. Проте якщо відповідь з’явиться, ми триматимемо читачів у курсі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підготовка до отримання посвідчення водія 2024 року обійдеться у щонайменше 37 тисяч гривень.

Окрім того, "Телеграфу" стало відомо, як екзаменатори у змові автоінструкторами за непогані гроші "допомагають" учням скласти практичний іспит з водіння. Але це тема для наступної нашої публікації.