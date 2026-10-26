Захищає Зеленського від чужої агресії: що за рідкісний камінь стоїть на столі президента (фото)

Його називають "дзеркалом душі"

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На робочому столі президента України Володимира Зеленського помітили незвичний чорно-білий предмет. Він потрапив на фото з кабінету глави держави, де той провів селекторну нараду щодо постачання зброї від партнерів та відновлення енергетики після російських ударів.

Судячи з фото, незвичний елемент декору на столі Зеленського може бути кулею зі снігового обсидіану. На це вказують характерні білі вкраплення на темній поверхні каменю, що нагадують сніжинки. "Телеграф" розповість, що символізує цей камінь і скільки коштує подібний виріб в Україні.

У кабінеті Президента помітили незвичний виріб. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Куля з снігового обсидіану. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Що таке сніговий обсидіан і як він утворюється

Сніговий обсидіан утворюється внаслідок швидкого охолодження лави, багатої на діоксид кремнію. Світлі вкраплення всередині скла виникають через формування мікроскопічних кристалів кристобаліту, які створюють характерний візерунок.

Через швидке застигання лави, її складові не встигають сформувати повноцінну кристалічну структуру, тому матеріал перетворюється на вулканічне скло.

Родовища обсидіану розташовані в районах вулканічної активності. Серед країн, де знаходять цей матеріал, — США, Мексика, Вірменія, Ісландія, Японія та Італія.

Камінь використовують для виготовлення прикрас, сувенірів та декоративних предметів. Після шліфування й полірування обсидіан набуває гладкої поверхні, а його характерні світлі вкраплення стають виразнішими.

Сніговий обсидіан

Що символізує сніговий обсидіан

У езотеричних практиках сніговий обсидіан вважають каменем самопізнання та внутрішньої рівноваги. На відміну від повністю чорного обсидіану, його пов'язують не лише із захистом, а й зі здатністю усвідомлювати власні емоції та знаходити баланс між протилежностями.

Чорне тло та білі вкраплення символічно трактують як поєднання світла й темряви. У таких уявленнях камінь нагадує, що навіть у складних обставинах можна знайти вихід і відновити внутрішню рівновагу.

Сніговому обсидіану також приписують здатність допомагати людині звертати увагу на приховані страхи, внутрішні суперечності та невирішені емоційні переживання. Його вважають своєрідним символічним "дзеркалом", яке допомагає краще зрозуміти себе.

Ще одне поширене езотеричне трактування пов'язане із захистом. Прихильники таких практик вірять, що камінь може оберігати власника від чужої агресії, заздрощів, пліток та негативного впливу.

Браслет зі снігового обсидіану

Чому кулі з обсидіану ставлять на робочий стіл

Поліровані кулі з каменю використовують як декоративні предмети для дому та офісу. В езотеричних уявленнях форма кулі символізує цілісність і гармонію, а сніговому обсидіану приписують здатність допомагати зосереджуватися та відкидати зайвий інформаційний шум.

Вважається, що споглядання такого каменю або тримання його в руках може сприяти розслабленню після напруженого дня. У деяких східних практиках його також пов'язують зі зменшенням тривожності та емоційною стабільністю.

Крім того, прихильники літотерапії (нетрадиційна практика лікування за допомогою каменів і мінералів — ред.) приписують обсидіану позитивний вплив на кровообіг, відновлення тканин і зменшення м'язової напруги.

В Україні кулю зі снігового обсидіану діаметром 40 мм можна придбати за 278 гривень.

Ціна на кулю зі снігового обсидіану

Раніше "Телеграф" розповідав, що обручка Зеленського виявилася із секретом.