Його почують мільйони: що за подкаст та ведучий, якому дав інтерв'ю Зеленський

Глава держави відверто розповів про Байдена, Трампа та Крим

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Президент України Володимир Зеленський став гостем The Diary Of A CEO – одного з найпопулярніших і найвпливовіших англомовних подкастів. Його автор – британський мільйонер та інвестор Стівен Бартлетт, відомий тривалими відвертими розмовами.

Інтерв’ю вивело Зеленського на багатомільйонну аудиторію, зокрема на людей, які не стежать за традиційними випусками новин CNN чи BBC. Про це повідомляє "Телеграф".

Що таке The Diary Of A CEO і хто його слухає

Назва шоу перекладається як "Щоденник генерального директора", але його тематика давно вийшла за межі бізнесу. Бартлетт спілкується з гостями про психологію, здоров’я, науку, успіх і подолання труднощів. У центрі розмови – особистий досвід співрозмовника: які рішення йому доводилося ухвалювати, що допомагало витримувати тиск і якою ціною давалися досягнення.

Інтерв’ю в The Diary Of A CEO знайомить багатомільйонну аудиторію з позицією Зеленського

Подкаст входить до числа лідерів рейтингів Apple і Spotify у США та Великій Британії. На YouTube та аудіоплатформах у нього мільйони підписників і переглядів. Серед слухачів – підприємці, інвестори, IT-фахівці та молодь. Про міжнародне охоплення свідчать і дані Charthaus: у порівнянні, опублікованому 14 жовтня, середня позиція шоу в рейтингу Apple Podcasts Нової Зеландії становила 4,9, а в британському рейтингу – 14,2.

Це тривала розмова віч-на-віч. За даними Feedspot, випуск у середньому триває 100 хвилин. За цей час ведучий може докладно розпитати співрозмовника про мотиви, сумніви та переживання, не обмежуючись короткими відповідями в дусі новинного порядку денного.

Хто такий Стівен Бартлетт і кого він запрошує

Автор і постійний ведучий The Diary Of A CEO Стівен Бартлетт – британський підприємець, інвестор і письменник. Він став відомим як засновник великої маркетингової компанії Social Chain. Британські телеглядачі також знають його за шоу Dragons' Den на BBC: там Бартлетт виступає одним з інвесторів, яким учасники презентують свої стартапи.

Стівен Бартлетт

Бартлетт веде глибокі, часом відверті розмови. Питання про кар’єру та досягнення змінюються темами ментального здоров’я, важкого досвіду, стосунків і людської природи. Особиста історія гостя тут така ж важлива, як і його професійний статус.

Серед співрозмовників Бартлетта – психотерапевт і фахівець із травм Габор Мате, дослідник сну Метью Вокер і легенда скейтбордингу Тоні Гоук. До шоу приходять науковці, підприємці, венчурні інвестори, фахівці зі штучного інтелекту, актори, музиканти та письменники. Політичні лідери стають гостями, коли йдеться про глобальні кризи, безпеку та долі країн.

Про що Зеленський говорив в інтерв’ю

Розмова з президентом України тривала 109 хвилин. Значну частину розмови присвятили першим годинам повномасштабного російського вторгнення, обороні Києва та аеропорту Гостомель, звірствам окупантів у Бучі, а також тому, як війна вплинула на самого Зеленського та його родину. Щоб побудувати розмову, Бартлетт використав фотографії та карту України.

Інтерв’ю в The Diary Of A CEO стало майданчиком для розповіді про перші години вторгнення

Зеленський також розповів про відмову від евакуації, яку йому пропонував тодішній президент США Джо Байден. Він пояснив, що залишився в Києві та виходив на вулицю, щоб показати: він на місці, попри заяви Росії про його втечу.

Як повідомляв "Телеграф", політик і дипломат Роман Безсмертний порадив Зеленському коротко й без емоцій відповідати на критику Трампа. На його думку, президенту важливо чітко окреслити свою позицію, не переходячи на особистості.