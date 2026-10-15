Пільг на посилки з Китаю більше не буде? Як це вплине на українців

Податок нараховуватимуть навіть на дешеві товари

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Верховна Рада підтримала законопроекти, які скасовують звільнення від ПДВ для закордонних покупок вартістю до 150 євро. Товари з іноземних маркетплейсів, у тому числі AliExpress та Temu, пропонують оподатковувати незалежно від ціни.

Що зміниться при покупці на китайському сайті

Наразі міжнародні посилки вартістю до €150 звільнені від ПДВ. Новий порядок скасовує цей поріг для інтернет-покупок: податок нараховуватимуть і на недорогий чохол для телефону, і на велике замовлення. Для покупців це означає додаткові витрати, якщо маркетплейс повністю включить ПДВ у підсумкову ціну товару.

На замовлення до €150 податок розраховуватиме і сплачуватиме платформа. Покупець внесе його до складу вартості замовлення, а маркетплейс перерахує гроші до бюджету. Окремо оформлювати сплату ПДВ при отриманні посилки не доведеться.

Що зміниться під час купівлі на китайському сайті. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Скільки буде коштувати чохол за 430 гривень

Припустимо, чохол на AliExpress коштує 430 грн. без податку. За ставки ПДВ 20% податок складе 86 грн, а підсумкова сума – 516 грн. Розрахунок передбачає, що вихідна ціна товару не зміниться, а платформа повністю додасть податку суму, яку платить покупець.

Скільки коштуватиме чохол за 430 гривень. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

За тим же принципом замовлення на 1 000 грн. обійдеться в 1 200 грн., на 2 000 грн. – у 2 400 грн., а покупка за 4 000 грн. подорожчає до 4 800 грн. У всіх цих прикладах додаткові витрати становлять п’яту частину ціни до оподаткування. Підсумкова сума залежатиме від того, як продавець та платформа врахують ПДВ у ціні.

Розрахунок ПДВ за ставки 20%. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Які посилки залишаться без ПДВ і коли чекати на зміни

Звільнення від податку збережуть для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро. Йдеться про безкоштовні посилки від однієї фізичної особи іншій для особистого чи сімейного використання. Характер, кількість та регулярність відправлень не повинні вказувати на комерційну мету.

Наприклад, подарунок вартістю 30 євро, який подруга безкоштовно надіслала з Китаю, підпадає під цей порядок. Купівля за ті ж таки €30 на AliExpress під пільгу для подарунків не підпадає: це оплачений товар з інтернет-магазину.

Які посилки залишаться без ПДВ і коли чекати на зміни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нові правила планують запустити не раніше, ніж 1 липня 2027 року. Такий термін назвав народний депутат від партії Голос Голос Ярослав Железняк. 16 вересня законопроект №16051-1 про оподаткування покупок через іноземні маркетплейси підтримали у першому читанні 273 депутати.

Як повідомляв "Телеграф", якщо додати 20% до ціни товару на Temu, він, згідно з наведеним порівнянням, все одно може коштувати дешевше за аналогічний товар в українському магазині. Це показує, що можливе нарахування ПДВ збільшить ціну покупки на AliExpress і Temu, але не дозволяє зробити висновок, що після цього товар обов’язково виявиться дорожчим за місцевий аналог. При цьому скасування звільнення посилок вартістю до 150 євро від оподаткування названо умовою надання Україні третього траншу програми МВФ обсягом близько 0,7 млрд. грн.