Росія б'є по Україні новою бюджетною ракетою: що відомо про "Філіна"

В її бортовій електроніці виявили американські та китайські компоненти

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З кінця літа 2026 року Росія застосовує проти України нову крилату ракету "Філін". Її запускають із наземної установки; ракета оснащена реактивним двигуном.

Про це повідомила пресслужба ГУР. Розвідка вважає цю розробку частиною розширення російського арсеналу для війни проти України.

Розміри, дальність і бойова частина

"Філін" розробило АТ "НВО "Молнія", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Нова крилата ракета "Філін" АТ "НВО "Молнія" є продовженням тенденції російського ВПК щодо розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним запуском", – повідомили в ГУР.

Довжина фюзеляжу ракети – 3,5 метра. Його виготовили з композиційних матеріалів: вугле- і склопластику. Розмах крил – 3 метри. Для окремих елементів використовують 3D-друк.

За заявою російської сторони, максимальна швидкість ракети становить 800 км/год, дальність – до 1 200 км. "Філін" може летіти на надмалих висотах і підніматися до 6 км. Ракету оснащують бойовою частиною масою 50 і 100 кг. Під час запуску з наземної установки використовують пороховий прискорювач.

ГУР розкрило характеристики нової російської крилатої ракети "Філін"

Навігація та зв’язок із виробництвом "Гарпії"

Бортове обладнання для "Філіна" виробляє ТОВ "ПЛАЗ". Ця ж компанія бере участь у виробництві безпілотника "Гарпія" – модифікації "Герані-2" із серіями К, КБ, КЦ та іншими. Безпілотник виробляє АТ "ІЕМЗ "Купол". За даними розвідки, блоки ракети й безпілотника схожі за компонуванням і маркуванням.

"За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета"", – зазначили в ГУР.

Електронні компоненти бортового обладнання загалом схожі на ті, що використовують в інших російських ракетах і БпЛА. Розвідка відзначає зростання частки китайських компонентів: в обладнанні "Філіна" виявили 35 американських і 22 китайські компоненти. Ще одна особливість – уніфікація рішень для різних блоків і плат.

Російський двигун R500

На ракеті встановлено двигун R500, який виробляє російське ТОВ "Рейнольдс". Раніше розвідка виявила такий самий двигун у крилатих авіаційних ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром". Отже, силову установку "Філіна" вже застосовували в інших російських розробках.

Як повідомляв "Телеграф", російська ракета-дрон "Дань-Т" поєднує риси реактивного безпілотника та малої крилатої ракети. Тому її можна вважати гібридним типом зброї. Докладніше – у цьому матеріалі.