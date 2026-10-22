На смак не гірша за лосося: як замаринувати скумбрію

Простий рецепт ніжної малосольної риби з цибулею та спеціями

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Ніжну малосольну скумбрію легко приготувати вдома – у звичайному контейнері або банці. Наріжте рибу шматочками, перекладіть цибулею та залийте ароматним маринадом. Через добу в холодильнику закуска буде готова. Особливо добре вона смакує з вареною картоплею.

Що знадобиться для маринованої скумбрії з цибулею

На дві скумбрії візьміть одну велику цибулину: її потрібно буде викласти між шматочками риби. Ще одна невелика цибулина знадобиться для маринаду. Рецептом поділилася авторка YouTube-каналу "Смачні рецепти від Алли".

Для маринаду знадобляться 500 мл води, дві столові ложки солі без гірки, одна столова ложка цукру з гіркою, три столові ложки олії без запаху та п’ять столових ложок яблучного оцту міцністю 6%. Із приправ візьміть три бутони гвоздики, одну чайну ложку насіння коріандру, одну чайну ложку чорного перцю без гірки та три лаврові листки.

"У цьому маринаді рибка виходить ніжною, смачною та малосольною", – стверджує авторка рецепта.

Як приготувати маринад і підготувати рибу

Налийте в каструлю воду, додайте сіль, цукор, олію, гвоздику, коріандр, чорний перець, лавровий лист і яблучний оцет. Невелику цибулину крупно наріжте й також покладіть у каструлю. Перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 5–7 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.

Зніміть каструлю з плити й дочекайтеся, поки маринад повністю охолоне разом із цибулею. Потім дістаньте варену цибулину: вона вже віддала свій аромат і більше не знадобиться. Спеції залиште – їх потрібно буде перекласти до риби.

Скумбрію почистьте, промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. За словами авторки рецепта, рибу можна маринувати й цілою, але шматочки просочуються швидше. Велику сиру цибулину наріжте соломкою – вона залишиться в готовій закусці.

Маринована скумбрія з цибулею. Скриншот YouTube/Смачні рецепти від Алли

Як замаринувати скумбрію і з чим її подати

На дно банки або контейнера викладіть трохи нарізаної сирої цибулі, зверху щільно покладіть шар скумбрії. Чергуйте рибу з цибулею, а вільний простір по краях заповніть цибулею.

Зверху покладіть лаврові листки та решту спецій із каструлі. Перемішайте охолоджений маринад і залийте ним скумбрію. Маринад не має бути гарячим – на цей момент він повинен повністю охолонути.

Закрийте ємність кришкою та поставте в холодильник на добу.

Готову скумбрію подавайте з маринованою цибулею та вареною картоплею. Перед подачею шматочки можна очистити від кісток і викласти просто на картоплю.

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