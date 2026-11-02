Українці скуповують яйця лотками: ціни в "АТБ" впали вдвічі

У мережі показали цінник 3,23 грн за штуку, водночас на продаж діє обмеження – до шести десятків на покупця

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Покупці "АТБ" беруть яйця лотками на тлі зниження цін. Одна з покупчинь розповіла, що придбала одразу два лотки, очікуючи подорожчання, але наступного дня побачила ще нижчу вартість.

Про свою покупку авторка розповіла в дописі акаунта super_znyzhky_akcii. Вона також опублікувала світлину яєць першої категорії із цінником 3,23 грн за штуку, пише "Телеграф".

Яку ціну на яйця показала покупчиня

Авторка пояснила, що вирішила зробити запас після тривалого здешевлення яєць. Вона припускала, що далі ціна почне зростати, однак уже наступного дня товар став ще дешевшим.

"Вчора взяла два лотки яєць в "АТБ", думали, що будуть все-таки дорожчати, і так довгенько ціна вниз йшла. А сьогодні ще дешевше стали!", – написала авторка акаунта super_znyzhky_akcii.

Покупчиня АТБ розповіла про запас яєць і подальше зниження ціни

В онлайн-каталозі "АТБ" у розділі курячих і перепелиних яєць також є знижки від 6% до 12%. Зокрема, для окремих товарних позицій зазначено ціни 53,90 грн замість 58,40 грн, 61,30 грн замість 68,50 грн та 64,90 грн замість 73,90 грн.

Скільки яєць можна придбати в "АТБ"

На продаж курячих яєць у мережі діє ліміт: один покупець може придбати до шести десятків. Обмеження поширюється на магазини по всій Україні та онлайн-замовлення. За поясненням начальника управління з корпоративних комунікацій мережі "АТБ Маркет" Сергія Демченка, норми визначили на основі досліджень споживчого попиту.

Причиною запровадження лімітів у компанії назвали великі закупівлі оптових перекупників. Низькі ціни спонукають їх викуповувати соціально значущі товари великими партіями, через що іншим покупцям складніше придбати необхідне.

"Обмеження пов'язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією, а саме тим, що оптові продавці викупають продукти першої необхідності, і тим самим обмежують звичайних покупців у придбанні тих товарів, які їм необхідні. Ці гравці створюють певний ажіотаж", – пояснив Сергій Демченко.

Ліміти стосуються також консервів, олії, оцту, круп, макаронів, цукру, солі та інших базових продуктів. Для відповідних товарів установлено межу до 6 кг або до шести пляшок чи інших упаковок. Компанія готова переглянути ці заходи після стабілізації ситуації на ринку.

Чому окремі товари швидко зникають із полиць

У Дніпрі та області підвищені закупівлі наклалися на перебої з доставкою. Покупці беруть більше борошна, круп, яєць та олії, ніж зазвичай, а магазини не завжди встигають отримати наступну партію до того, як розпродадуть попередню.

"АТБ" перебудовує логістичні маршрути й використовує різні способи постачання: частину продукції доставляють безпосередньо від виробників, частину – власним транспортом компанії. Водночас у мережі запевняють, що загального дефіциту продуктів немає.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", зарплати так швидко не зростають: різниця в ціні однакового кошика в "АТБ" у 2020 та 2026 роках вражає.